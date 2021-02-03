Глава СБУ Иван Баканов отмечает, что решение СНБО относительно санкций против холдинга Виктора Медведчука направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

— Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины, — заявил Иван Баканов.

Иван Баканов отметил, что СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение, учитывая данные, которыми располагает, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Напомним, что народные депутаты от партии «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.