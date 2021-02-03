Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли отчитался о своих достижениях в работе, благодаря которым он остается в должности уже при третьем губернаторе.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести 1 февраля.

Александр Трайтли был назначен заместителем главы Николаевской ОГА еще в 2019 году, когда губернатором был Алексей Савченко. Продолжил он работать при назначенном президентом Владимиром Зеленским губернаторе Александре Стаднике и остался при должности после назначения нового главы ОГА Виталия Кима.

— Вы единственный заместитель, который еще не от предыдущего заместителя, а от Савченко остался работать. Вы бы могли объяснить, какие конкретно достижения вы достигли в сфере культуры, образования, медицины, социальной политики, благодаря которым вы продолжаете находиться в должности?, - спросил журналист Олег Деренюга.

Александр Трайтли сообщил, что на сегодня он отвечает за сферы образования, социальную защиту и Службу по делам детей. Ранее за ним также была закреплена сфера здравоохранения, которую теперь курирует вице-губернатор Игорь Кузьмин.

— Определение структуры и распределение обязанностей между заместителями - это исключительная компетенция главы облгосадминистрации, и у него есть какое-то свое видение. Здесь нет ничего страшного. А что касается того, как я справляюсь со своими обязанностями, ну полтора года я выполнял функции почти двух заместителей. Поэтому, в принципе, могу сказать, что область по результатам года заняла не самые худшие показатели по всем основным параметрам: и по «Большой стройке», и по борьбе с коронавирусом. Культуру я не курировал. Курировал я непосредственно здравоохранение, образование, социальную защиту, службу по делам детей, - сказал Александр Трайтли.

Александр Трайтли

Говоря о своих достижениях, вице-губернатор рассказал о проведенном в 2019 году реформировании учреждений здравоохранения в рамках государственной реформы.

— 2019 год, здравоохранение, реформа КНП, учреждений здравоохранения, которая была предусмотрена законом об основы законодательства по здравоохранению. Мы реформировали 16 учреждений, создали КНП. Поменяли организационно-правовую форму больниц, утвердили их уставы, запустили их финансирование из Национальной службы здоровья… Все областные учреждения здравоохранения на сегодня функционируют, содержаться из Национальной службы здоровья, есть учреждения, которые имеют достаточно достойные показатели в финансовом плане своей деятельности…, - рассказал он.

В 2020 году Александр Трайтли был руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Рассказал он о своих достижениях и в этой отрасли.

— По результатам года у нас в области больше 2,5 тысяч коек отведено под коронавирус, функционирует больше 12 учреждений здравоохранения, есть часть из них, которые частично предоставляют помощь гражданам с коронавирусом, есть часть учреждений, которые полностью перепрофилированы на помощь с COVID-19. В этих учреждениях открыто больше 2 тысяч коек, из которых 70% обеспечены кислородом. Сегодня, как вы знаете, загруженной коек находится на уровне около 40%, в принципе, наша система полностью справляется и имеет очень мощный потенциал в этом направлении, - сказал Александр Трайтли.

На это журналист уточнил у него, почему тогда возникло недовольство и жалобы со стороны главврача областной инфекционной больницы Светланы Федоровой. Например, в мае 2020 года Светлана Федорова возмутилась решению заместителя главы Николаевской ОГА Александра Трайтли госпитализировать детей с подозрением на COVID-19 в отделение, в котором есть пациенты с подтвержденным диагнозом. Также она заявляла, что тот незаконно разорвал с ней контракт, который был подписан на 5 лет.

— Я не помню о жалобах, помню о каких-то конструктивных предложениях, которые озвучивала Светлана Федорова. У меня с ней прекрасные рабочие отношения, - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста относительно ситуации с закрытием в 2019 году детской инфекционной больницы, чиновник ответил, что это было «не при нем». Напомним, Александр Трайтли запомнился тем, что обвинил врачей детской инфекционной больницы в «устраивании шоу», комментируя ситуацию с закрытием больницы. Тогда врачи, возмущенные бездействием чиновников, решили обратиться к заместителю главы Николаевской облгосадминистрации Александру Трайтли с просьбой обратить внимание на проблемы медперсонала и самой больницы. Однако в ответ на это чиновник заявил, что проблема уже давно решена и обвинил врачей в организации шоу.

Что касается сферы образования, то здесь Александр Трайтли своим достижением назвал работу по освоению средств в рамках программы «Новая украинская школа».

— Ключевые задачи, которые стояли у нас в сфере образования - это была проблема Новой Украинской Школы. Государство на протяжении последних 4 лет выделяла значительные финансовые ресурсы на места, чтобы на местах приобреталось необходимое оборудование для 1 - 4 классов. Это и мебель, и компьютерная техника, и соответствующие лаборатории, и школьные автобусы, которые перевозят детей из населенных пунктов… Нами была проведена соответствующая работа, чтобы все уровни бюджетов обеспечили своевременное и в полном объеме использование этих средств. Это чрезвычайно важно, потому что это все делалось за счет субвенции, которая потом возвращалась в государственный бюджет снова. Каждый год мы покупали по 15 - 20 автобусов, по 500-600 компьютеров. Это все шло в школы районов, городов. Работа с районами по своевременному использованию денег на приобретение пищеблоков, обновление к современному уровню. Это и ремонт санузлов, были деньги субвенции предусмотрены для отдельных школ, все это было обеспечено. Сейчас нас ждет большая реформа - реформирование наших школ-интернатов, ПТУ и так далее. Это будет следующий мой кусок работы, - рассказал Александр Трайтли.

Как известно, Отметим, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Николаев, в 2019 году, жители села Капустино в Витовском районе пожаловались ему на отсутствие школьного автобуса, из-за чего их дети вынуждены добираться в Николаев на платных маршрутках. В свою очередь заместитель главы ОГА по вопросам в гуманитарной сфере Александр Трайтли пообещал президенту решить проблему со школьным автобусом в кратчайшие сроки.

Отвечая на вопрос журналиста о решении этой проблемы, Александр Трайтли рассказал, что школьный автобус ездит в рамках ОТГ, а потому школьники из Капустино могут на нем доехать до остановки маршрутки №51 в Терновке и на ней доехать до учебного заведения.

Также Александр Трайтли заявил, что не имеет отношения к ситуации с разрушенной больше 3 лет назад школой в Новом Буге.

— Я не отвечаю за строительство. Но там есть два подхода относительно того, что лучше, реконструировать или строить новую. И поскольку школа - это компетенция органа местного самоуправления, то сейчас наша новосозданная мощная ОТГ будет заниматься этим вопросом, - ответил Александр Трайтли на вопрос журналиста.

Напомним, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. С тех пор решение этого вопроса не сдвинулось с места. Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал николаевских чиновников, которые на протяжении трех лет не решили проблему с разрушенной школой в Новом Буге.

Аналогично, не имеет, по его словам, Александр Трайтли отношения к проблеме недостроенного бассейна в Баштанке. СТроительные работы стоимостью около 80 миллионов гривен, которые велись там за счет государственной субвенции, областного и местного бюджета, прекратились в 2019 году.

Ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что все школы и детские сады Еланецкого района с 1 февраля повторно отключили от газоснабжения.