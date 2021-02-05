За публикацией так называемых «пленок Деркача» стоит Офис Президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил народный депутат Украины Гео Лерос.

Он также отметил, что в награду за это Олег Татаров и Андрей Деркач получили контроль над «Энергоатомом».

— По моей информации, за публикацией «пленок Деркача» стоит непосредственно Офис президента. И Офис президента отдал под контроль «Энергоатом» Татарову и Деркачу. За это они публиковали эти пленки, — сказал Гео Лерос.

Он также отметил, что Татаров поставил в «Энергоатоме» Сергея Россоху, ранее работавший в адвокатском объединении Татарова.

— Именно Татаров его туда поставил, чтобы он был «на фильтре «внутреннего» дерибана». По инициативе этого Россохи за последнее время подписан контракт на 420 миллионов гривен. Это секретные расходы, которые они сделали по строительству отдельного блока, — отметил нардеп.

По его словам, к этому 90% строительства энергоблоков шли через систему Прозорро.

— А эти 10% они решили «распилить» из секретных расходов, и эти 420 миллионов по сути осядут у кого в кармане, — резюмировал он.

Напомним, народный депутат Андрей Деркач совместно с экс-прокурором Генеральной Прокуратуры Украины Константином Куликом опубликовали новые пленки с разговором бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

До этого, 19 мая, Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри. Среди других тем в разговорах людей на пленке упоминается и отставка Шокина. В то время его ведомство занималось расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать досудебное расследование в отношении того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Партия «Европейская солидарность» предложила создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования попыток подорвать украинско-американское партнерство и вернуть Украину в сферу влияния страны-агрессора

В штабе Джо Байдена отреагировали на «пленки Деркача», назвав их «полностью отредактированными». Об этом заявил представитель Эндрю Бейтс, сообщает The Washington Post.

У Байдена считают, что обнародование этих записей - это продолжение древней попытки ему навредить. Представители бывшего вице-президента также отмечают, что в этом может быть замешана русская государственная телевизионная компания Russia Today, и намекнули на связь Деркача с Россией.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко поддержал версию российской провокации. Он заявил, что сейчас «пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины» и через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийной поддержку Украины Соединенными Штатами.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что «пленки Деркача» могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене. При этом Офис генпрокурора уже возбудил уголовное дело о государственной измене и злоупотребления властью по Порошенко. Подлинность аудиозаписей пока официально не подтверждена.