Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на российском языке, в котором объяснил, почему решением СНБО заблокировали телеканалы Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Укринская Правда.

Прямая речь Владимира Зеленского: Хочу это сделать на российском языке. Не случайно. На российском языке, особенно в последнее время, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на российском языке — я буду правдой на российском языке.

Языке, который, по мнению одной партии и одной страны у нас сильно притесняют. Языком, на котором говорят многие наши военные на передовой, защитники. Защитники от «защитников» того же российского языка, который у нас так сильно притесняют. Так сильно притесняют, что надо приезжать к нам на танках.

Сразу же прошу прощения у тех, кого это возмутит. Просто мне очень хочется, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая, учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если «по телику и на российском», то это непременно правда...

Что же мы с вами имеем в итоге — наглую, циничную и опасную ложь, такое вот трио. Очень напоминает трио каналов, которые прекратили свое вещание в Украине. Вы знаете, что решением СНБО к владельцу каналов 112, NewsOne и ZIK были применены санкции. Событие громкое, мощное, обсуждение бурное, мыслей множество, что все просто, но в то же время очень сложно.

Если даже я, человек, которого часто просили, раньше, это не говорить, это не шутить, это не вспоминать, запрещали концерты, запрещали фильмы, запрещали сериалы, который ненавидит цензуру и знает, что такое защищать свободу слова... И если при этом я принял такое решение, значит там были веские железобетонные причины.

Если кто забыл — Россия аннексировала у нас Крым. И часть нашей территории сегодня оккупирована, уверен, что временно. И все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, — все они создают угрозу нашей стране. А значит, страна будет с ними бороться. И это тоже является нормой. И как президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз. В частности с помощью санкций.

С 2014 года у нас идет война. С того же года у нас действует закон о санкциях. На основании закона и данных СБУ, которые в силу понятных причин пока не могут быть разглашены, СНБО решил применить санкции к владельцам канала 112, ZIK и NewsOne. И это главная причина прекращения вещания, а не какая-нибудь критика меня, как президента.

Тройка этих телеканалов удерживала говорящих армию, которая очень профессионально вас обманывала и зомбировала.

Например, убеждали, что власть отобрала у народа землю, но молчали о том, кто украл тысячи гектаров земли вашей, когда действовал фальшивый мораторий.

Убеждали, что власть устроила тарифный геноцид, но молчали о том, что Облгазы и облэнерго, влияющие на тарифы в регионах, не напрямую, но принадлежат депутатам одной известной партии. С красивым названием, очень хорошей, как тост — «За жизнь». Правда, не вашего, а за их.

Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны на самом деле нет. Точнее, есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и России, а это наш внутренний конфликт, ссора, маленький «междусобойчик».

Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».