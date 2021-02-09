Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов из списка тех, которые ретранслируются на территории страны, так как их представитель в стране неизвестен с 1 февраля.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

NEPLP исключает из списка телеканалов: «REN TV Baltic», «NTV Mir Baltic», «Karusel International», «NTV Serial» («НТВ Сериал»), «NTV Stilj» («НТВ Стиль»), «НТВ право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерии», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «BOX TV» и «HD Life».

— Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о вышеупомянутом представителе распространения программ или представителях в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение в Латвии, а также Совет не получил информации от владельца о продлении распространения в Латвии, — говорится в сообщении.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля. Бывший правообладатель SIA «TEM LV» сообщил, что с 1 февраля у него больше нет прав на ретрансляцию этих телеканалов, такую информацию также предоставили кабельные операторы.

NEPLP обратился к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить Совету подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.

Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».