Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация по строительству дороги к Николаевскому морскому торговому порту в объезд улицы Космонавтов.

Об этом городской голова рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, на земельной комиссии горсовета почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына выразил мнение, что в городе нужно построить новую дорогу в объезд Ингульского района, что поможет решить проблему с большегрузами по улице Железнодорожной.

Александр Сенкевич рассказал, что такая идея уже принята в транспортной стратегии Николаева и на сегодняшний день разрабатывается проект дороги, которая будет проходить через Широкобальский мост, что поможет убрать фуры с улиц Космонавтов и Железнодорожной.

— Это не идея Василия Николаевича Капацыны. Эта идея уже принята в нашей транспортной стратегии и уже выделены деньги на это. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Работа ведется в направлении двух объездных дорог. Одна касается объездного пути от села Шевченково до порта в Корабельном районе без заезда в город на улицу Айвазовского. Вторая часть — это как раз строительство железобетонной улицы Новозаводской с проездом под Широкобальским мостом и выходом в районе переезда железнодорожного полотна, в районе гаражей и заездом в Николаевский морской торговый порт через заезд со стороны нефтебазы, что позволит вообще убрать фуры с улицы Космонавтов и улицы Железнодорожной, - рассказал Александр Сенкевич.

Также он отметил, что километр железобетонной дороги в городе может обойтись в порядка 30 миллионов гривен, поскольку перед началом работ необходимо провести замену всех коммуникаций, водоотведения и освещения.

— Сейчас разработаем проектно-сметную документацию, поймем, сколько это стоит денег, и можно будет понимать. Сейчас мы видим, что с заменой всех коммуникаций, водоотведением, освещением километр железобетонной дороги стоит порядка 30 миллионов гривен в городе. Огромное количество коммуникаций, которые нужно менять. Железобетонная дорога по-сути не подлежит ремонту, - добавил Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что на сегодняшний день большегрузный транспорт, который въезжает в Николаев со стороны Баштанки и Херсонского шоссе, движется по улице Новозаводской, проезжая железнодорожный вокзал, после чего сворачивает на улицу Турбинную, по которой спускается с Космонавтов к улице Железнодорожной, где находится терминал компании «Bunge».

Напомним, что компания «Bunge» собирается построить маслохранилище и отстойник для большегрузного транспорта в Ингульском районе Николаева. Против такой инициативы выступили против жители улицы Железнодорожной. В частности, жильцы возмущены, что, согласно схеме, расстояние между будущим маслохранилищем и жилыми домами составляет меньше 100 метров.

Кроме этого, почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына пообещал решить вопрос с компанией «Bunge», на выбросы пыли которой при перевалке сырья в порту жалуются горожане.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал строительство компанией «Bunge» маслохранилища и отстойника для фур в Ингульском районе Николаева.