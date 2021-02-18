Николаевский активист Революции Достоинства Олег Гилякин поделился воспоминаниями штурма Евромайдана.

Об этом сообщается в сюжете программы «Объектив Сегодня» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, 18 - 21 февраля 2014 года, в Киеве прошли самые массовые с начала Евромайдана столкновения протестующих и силовиков.

С того момента прошло уже 7 лет, но пережитое до сих пор всплывает в памяти участников Революции Достоинства. По словам николаевца Олега Гилякина, он не мог оставаться в родном городе в то время, как в Киеве решалась судьба будущего Украины.

– Я был настроен решительно, и ехал туда осознанно бороться против преступной власти, - рассказывает активист.

На киевском Майдане Олег Гилякин находился больше трех месяцев в должности старшего сотника ночной охраны полевого штаба «Народного руха Украины».

– Я был готов к противостояниям. Почти каждую неделю нас пугали, что будет зачистка Майдана. Я сам, как сотник охраны, каждую ночь проводил разведку, ходил вокруг по периметру и наблюдал за перемещением внутренних войск и титушек, - отмечает Олег Гилякин.

В ночь с 18 на 19 февраля силовое противостояние накалялось. Майдановцы отбивались брусчаткой, взрывчатками и коктейлями Молотова.

– Люди были очень креативные. Выдумывали что-угодно, чтобы себя уберечь. После 18-го водометами тушили наши баррикады, которые мы поддерживали в огне, поскольку огонь трудно пройти. И все горючее мы несли туда, на баррикаду, - вспоминает активист.

По информации Минздрава в течение 4 дней февральских противостояний погибло 82 человека, 71 участник революции и 11 правоохранителей, свыше 500 человек были травмированы.

Напомним, накануне годовщины расстрелов на Евромайдане Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.