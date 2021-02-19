Разработчик проекта строительства современного спортивного комплекса по фристайлу Максим Белоножко заявил, что николаевские чиновники проигнорировали приглашение и не пришли на презентацию.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции «Будущее николаевского фристайла» в четверг, 18 февраля, на котором презентовали концепцию и эскиз комплекса для фристайла, пишут НикВести.

Максим Белоножко рассказал, что на презентацию их с олимпийским чемпионом по лыжной акробатике в 2018 году Александром Абраменко проекта не пришли представители областной и городской власти, что, по его мнению, является показателем их нежелания строить такую базу в Николаеве.

— Сказать честно, мы не верим, что здесь действительно есть желание. Даже по этому залу видно, что представителей власти практически нет, а приглашали всех: и горсовет, и облсовет. Желания здесь нет. Если мы ошибаемся, то мы готовы сотрудничать и работать в этом направлении по Николаеву, - сказал Максим Белоножко.

Стоит отметить, что на презентацию были приглашены глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, Николаевский городской голова александр Сенкевич, а также начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул.

На мероприятии присутствовал начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин, который напомнил, что ранее поднимался вопрос возрождения трамплина для фристайла в Николаеве, однако было принято решение не реализовывать такую идею из-за отсутствия условий и бюрократических вопросов.

— Хотелось бы видеть здесь и областную власть, областной спорткомитет, вместе обсуждать вопросы. У нас как-то после олимпиады были большие волны по реконструкции базы, приезжал министр — мы ходили и смотрели. В принципе, у всех было мнение, что на том месте делать трамплин нет никакого смысла, потому что там и вода очень грязная, и все условия, и бюрократические механизмы, потому что база находится в руках государства, отдана в оперативное управление области и очень большая законодательная коллизия, - сказал Олег Машкин.

Ранее НикВести писали, что в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Во время презентации Александр Абраменко выразил надежду, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве, а его тренер Максим Нескоромный заявил, что из-за отсутствия в городе тренировочной базы по фристайлу он теряет спортсменов.

Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.

В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.

В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.