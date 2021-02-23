Бывший народный депутат Украины Александр Жолобецкий прокомментировал конфликт с полицией, произошедший вечером, 19 января, с его участием, и обвинил сотрудников полиции в избиении жены и себя.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, во вторник, 23 февраля, передает корреспондент НикВести.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в Заводском суде Николаева продолжилось рассмотрение административного протокола, составленного на экс-нардепа Александра Жолобецкого, которого обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения и невыполнении требований полиции.

Александр Жолобецкий и его адвокат обратились к суду с просьбой провести судебное заседание суда частично в закрытом заседании, поскольку его супруга в момент задержания из-за стрессовой ситуации получила моральную травму, а просмотр видео с нагрудных камер полицейских впоследствии может нанести ей еще одну травму и ударит по ее репутации.

В комментарии журналистам политик отметил, что он не хочет, чтобы показанные в суде видео травмировали его жену.

— Она и так перенесла стресс, который не переносила, наверное, никогда в жизни, поэтому я не хочу дополнительного стресса для своей жены. Все остальное — пожалуйста. Меня показывайте, — заявил Александр Жолобецкий.

Также он рассказал свою версию его задержания поздним вечером 19 января, когда он отказывался по требованию полиции пройти драг-тестер и самовольно поехал домой, а после чего был задержан и доставлен в райотдел.

— Я, конечно, остановился. Откуда пошли все эти слухи по поводу «Коралла»? Во-первых «Коралл» был закрыт. Я ехал и на звуковой сигнал остановился немного за рестораном «Коралл» — выбрал место для остановки. На вопрос, какая причина остановки, мне ответили: «Вы проехали на красный сигнал светофора». Но когда я стоял на красном сигнале светофора, я прекрасно видел, что сзади стоит полицейская машина, никаких проблем нет и пересек — повернул на улицу Макарова налево именно на зеленый сигнал светофора. Поэтому я объяснил полицейскому, что вы, наверное, ошибаетесь или не туда смотрели. Он немного помялся и потом согласился. Он сказал, что я, наверное, не на этом, а на другом перекрестке проехал на красный. Я попросил представить доказательства, но их не предъявили. Тогда мне сказали, что есть вторая причина — поступил звонок на линию 102 и какой-то человек указал, что я еду за рулем я пьяном виде. Я спросил кто. Ответ — звонок был анонимный. Я говорю: «Назовите статью закона». Пять раз он повторил «орієнтування». Я сказал, чтобы повторил статью закона, где написано «орієнтування». После определенного времени мне сказали дышать в этот драгер. В итоге моей жене действительно — это был праздник — было не очень хорошо, скажем так; она сказала дыхнуть им уже в этот драгер. Я мог с ними и дальше соревноваться в юридических познаниях, но учитывая, что ей стало плохо, я сказал нести этот драгер и я буду дышать. Они минуты две с кем-то созванивались, с кем-то разговаривали... Когда сказали, что это драгер нужно еще ждать, не видя законной причины моей остановки, я закрыл двери спокойно и поехал домой. Когда я приехал домой, то уже стояла одна машина полиции, а потом еще две, — сказал он.

Александр Жолобецкий также заявил, что сотрудники полиции отказались отпустить его супругу домой и начали ее избивать. По его словам, когда он попытался ее защитить, они применили силу к нему, стали его избивать и надели на него наручники.

— Что касается того, что не были разъяснены права — это полная ложь, потому что на мои все вопросы, что произошло и что вы хотите, внятного ответа не было ни от кого — ни от одного из полицейских. А то, что когда этот свидетель прибыл на место происшествия и действительно был в наручниках, то какое он мог оказывать сопротивление. Действительно, когда меня усадили в машину, то я видел, что мою жену опять избивают — я пытался даже в наручниках выйти и хоть чем-то ей помочь. Я не хочу вдаваться в подробности, но, поверьте мне, такого унижения она не испытывала за всю свою жизнь. Знаете, суд решит, виноват я или нет, но был бы на месте моей жены кто-либо другой — при чем здесь пассажир? Просьба была пропустить жену домой, ей плохо. Если бы чью-то жену ударили, то… Сотрудник полиции ударили не только меня. При этом меня ударили не только в лоб, а и в лицо и я очутился на земле три раза. Один раз я не мог подняться. Когда ты не можешь подняться, а тебя берут за наручники, поднимают, потом делают подсечку и ты падаешь опять, то было так. Я не помню, чтобы так в гестапо делали. Я хотел, чтобы моя жена пошла домой, но они не пропускали ее домой. Когда он ее ударил, то, соответственно, моя реакция была оттолкнуть, чтобы защитить свою жену. После чего он оттащил ее к гаражу и там уже.. Ну, это дело отдельного уголовного дела, — говорит Александр Жолобецкий.

Экс-нардеп, уточнил, что уже написал заявления в полицию на патрульных, которые, по его словам, избили его супругу и его самого.

— Да, мы уже написали заявление и будет отдельное расследование по произволу нашей полиции, — резюмировал экс-нардеп.

Напомним, что вечером 19 января в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким. Как сообщило издание «Новости-N», на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля «Лексус» выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в авто и собирается ехать. В итоге автомобиль остановила патрульная полиция, однако водитель отказался пройти тест на алкотестере, после чего произошел конфликт, в результате которого Александра Жолобецкого задержали. В итоге, бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.

Кроме этого сообщалось, что сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.

Позже Александр Жолобецкий прокомментировал конфликт с полицией, произошедший во вторник вечером, 19 января, с его участием, и заявил о нарушениях со стороны правоохранителей, которые его задержали.

Во вторник, 23 февраля, в Заводском суде Николаева продолжилось рассмотрение административного протокола, составленного на экс-нардепа Александра Жолобецкого, которого обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения и невыполнении требований полиции.

Также отметим, что видеоматериалы задержания Александра Жолобецкого с нагрудных камер полицейских суд будет изучать в закрытом режиме, 18 марта.