Об этом сообщила гражданская сеть «ОПОРА».

Так, в «ОПОРЕ» отметили, что заблокированные телеканалы начали вкладывать больше средств в соцсети, которые раньше почти не использовали для общения с аудиторией.

Одной из таких платформ является Facebook. Как сообщили в гражданской сети, если общие расходы страницы канала «112 Украина» на политическую рекламу в Facebook с июня 2019-го до февраля 2021 года составляли примерно 10 500 долларов, то 39% этих расходов (4 140 долларов) пришлись на период между 20 января и 18 февраля 2021 года.

Также, отмечают в «ОПОРЕ», выросли расходы и страниц телеканалов ZIK и NewsOne. В январе-феврале 2021 года эти страницы вложили в политическую рекламу по 44% общих расходов с июня 2019 года. Кроме того, рекламные сообщения страниц стали значительно дороже.

Отмечается, что всего заблокированные телеканалы рекламировали свои посты для людей в возрасте от 45 лет. На эту возрастную категорию направили около 70% рекламных сообщений. Каналы рекламировали посты для жителей всех регионов Украины.

Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

49% опрошенных украинцев поддерживают санкции в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. В то же время 41% не поддерживает санкции.