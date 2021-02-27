Протесты в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненко переместились из-под Офиса президента к Офису генерального прокурора. Митингующие прошли по улицам столицы с зажженными файерами.

Об этом с места событий сообщает РБК-Украина.

После акции под Офисом президента колонна из нескольких сотен участников двинулась к Офису генпрокурора. Протестующие скандируют лозунги об отставке Ирины Венедиктовой. Активисты зажгли файеры, также слышны звуки разрывов петард.

Протестующие требую освободить Стерненко, а также перезапустить Высший совет правосудия и обновить судебную систему. Кроме того, организаторы говорят, что 9 марта может пройти акция возле Дома профсоюзов, где пройдет съезд судей Украины.

Напомним, утром 27 февраля под Офисом президента в Киеве началась акция протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Как известно, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.