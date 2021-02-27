|Скорость ветра:
|5.6 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|4.6 м/с
|Восход солнца:
|06:46
|Заход солнца:
|17:35
|Температура завтра:
|+3 C°
Протесты в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненко переместились из-под Офиса президента к Офису генерального прокурора. Митингующие прошли по улицам столицы с зажженными файерами.
Об этом с места событий сообщает РБК-Украина.
После акции под Офисом президента колонна из нескольких сотен участников двинулась к Офису генпрокурора. Протестующие скандируют лозунги об отставке Ирины Венедиктовой. Активисты зажгли файеры, также слышны звуки разрывов петард.
Протестующие требую освободить Стерненко, а также перезапустить Высший совет правосудия и обновить судебную систему. Кроме того, организаторы говорят, что 9 марта может пройти акция возле Дома профсоюзов, где пройдет съезд судей Украины.
Напомним, утром 27 февраля под Офисом президента в Киеве началась акция протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.
Как известно, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.
После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
Протесты в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненко переместились из-под Офиса президента к Офису генерального прокурора. Митингующие прошли по улицам столицы с зажженными файерами.
Об этом с места событий сообщает РБК-Украина.
После акции под Офисом президента колонна из нескольких сотен участников двинулась к Офису генпрокурора. Протестующие скандируют лозунги об отставке Ирины Венедиктовой. Активисты зажгли файеры, также слышны звуки разрывов петард.
Протестующие требую освободить Стерненко, а также перезапустить Высший совет правосудия и обновить судебную систему. Кроме того, организаторы говорят, что 9 марта может пройти акция возле Дома профсоюзов, где пройдет съезд судей Украины.
Напомним, утром 27 февраля под Офисом президента в Киеве началась акция протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.
Как известно, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.
После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.