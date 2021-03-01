Сегодня, 1 марта, Филиппины начали свою программу иммунизации от COVID-19. Первыми прививки вакциной Sinovac Biotech получили медицинские работники.

Об этом сообщает Reuters.

Медицинские работники шести государственных больниц столичного региона получили вакцины Sinovac Biotech, подаренные Китаем в воскресенье. Сейчас это единственная вакцина, которая есть на Филиппинах.

— Вы действительно являетесь героями в это время пандемии. Поэтому правильно, что вы первыми получите вакцины, - сказал пресс-секретарь президента Гарри Роке медицинским работникам.

Запуск программы по вакцинации откладывался несколько раз, последний раз — из-за задержки 525 600 доз вакцины AstraZeneca, которые должны были поступить в понедельник.

В этом году планируют привить 70 из 108 миллионов жителей Филиппин для достижения коллективного иммунитета и восстановления экономики.

Карлито Гальвес, который возглавляет правительственную стратегию вакцинации, заявил, что Филиппины не могут двигаться вперед, пока все не будут иммунизированы.

При этом Карлито Гальвес, который получил инъекцию в прямом эфире, сказал: «Это наш моральный долг». Он иакже добавил, что вакцины — это «дозы надежды».

В общем Филиппины сообщили о 576352 случаях заболевания COVID-19, включая инфицирование более заразным британским вариантом коронавируса. Зафиксировано 12 318 смертей.

Филиппины стали последней страной в Юго-Восточной Азии, которая начала свою программу иммунизации, но перед ней встала проблема не только обеспечить поставку вакцин, но и убедить своих граждан поддержать вакцинацию.

Напомним, что 26 февраля в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca). После чего сообщалось, что в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку, которой стала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы № 3.

При этом, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.

Кроме этого мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.