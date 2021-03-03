Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в городе планируют расширить территорию уже существующих кладбищ.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях во вторник, 2 марта, пишут НикВести.

— Я понимаю, что по кладбищу вопрос всегда сложный. Где бы там не делали кладбище — все бояться кладбищ и их строительство. Но сегодня и городская власть, и остальные власти стараются увеличивать земли в существующих кладбищах. К сожалению, люди продолжают умирать. Так мы организованы. Мы тоже умираем. Конечно же, все говорят: «Не надо хоронить возле нас людей». Коллеги, если у вас есть информация о том, что трупные яды попадают в землю и доходят к водоносным шарам, то это надо показать. На самом деле мы сегодня послали всю информацию для изучения в органы, которые проверяют эту всю историю. С другой стороны, мы не можем не хоронить людей, - сказал Александр Сенкевич.

По его словам, на сегодняшний день проводятся экспертизы для определения кладбища, территорию которого можно расширить.

— Кроме этого, что касается крематория, то 99% людей не хотят, чтобы их кремировали, как это делается в других странах, которые поняли, что не надо загрязнять землю не только во время своей жизни, но и после своей жизни. Что касается нахождения подземного озера в Варваровке, Матвеевке и так далее. У нас подтверждения по поводу озер нет. Я не буду особо разливаться по этому вопросу — сегодня проводятся все экологические экспертизы для того, чтобы понимать, в каком месте мы можем увеличить землю под кладбище. У нас фактически все кладбища работают на подхоронения — только кладбища в Корабельном районе и Матвеевке работают на захоронения, - добавил Александр Сенкевич.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.

Напомним, что в начале февраля 2021 года Главное управление Госгеокадастра выделило около трех гектаров земли под расширение Новоматвеевского кладбища. Однако жители микрорайона собирают подписи против.

В мае 2020 года городской голова заявлял, что проблему с кладбищем можно решить не раньше начала 2021 года, получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины. Для этого Александр Сенкевич планировал подключить к этому процессу народных депутатов, представляющих в парламенте интересы николаевцев.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что на границе с Херсонской областью нужно построить крематорий.