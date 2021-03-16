Депутаты Николаевского областного совета поддержали создание ситуационного центра в области.

Такое решение было принято на заседании сессии 16 марта, передает корреспондент НикВести.

Облсовет внес изменения в Комплексную программу профилактики преступности и усовершенствования системы защиты конституционных прав и свобод граждан в Николаевской области.

Одним из пунктом проекта является создание так называемого ситуационного центра — информационной системы, которая объединит данные камер видеонаблюдения, GPS-трекеров в транспорте и авто полиции.

Глава облсовета Анна Замазеева перед голосованием отметила, что проект поддержали пять комиссий из восьми, в том числе профильная.

В свою очередь, против изменений выступил депутат от «ОПЗЖ» Вадим Олабин. Однако смутило его не создание центра, а выделение денег на горюче-смазочные материалы и материально-технические средства.

— Это растрата денег на затыкание дырок правоохранительных органов. Так называемая политическая взятка, который дает власть правоохранительным органам, чтобы те их, наверное, не трогали. Потому что нет конкретных мероприятий. Выделение денег на горюче-смазочные материалы, на запчасти — это не программа, — сказал Вадим Олабин.

Ему возразил глава облгосадминистрации Виталий Ким, который отметил, что выделение денег поможет починить машины патрульной полиции.

В итоге депутаты поддержали внесение изменений в программу 38 голосами «за».

Напомним, ранее глава облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что вместе с мэром Александром Сенкевичем хочет открыть в Николаеве ситуационный центр.

Такая идея пришла ему после командировки в Днепр. Городской голова Николаева Александр Сенкевич также ознакомился с работой Ситуационного центра Днепра, действующего по программе «Безопасный город». Мэр отметил для себя наработки, которые могут быть полезны для улучшения системы видеонаблюдения в Николаеве.

Как сообщалось, заместитель главы ОГА по вопросам цифровой политики Роман Пашнев рассказал, что 1,2 миллиона гривен — максимальная сумма, которая понадобится на разработку проекта организации центра. Также он предполагает создание нового коммунального предприятия. Замгубернатора добавил, что в качестве сотрудников туда будут привлекать специалистов полиции и ГСЧС, поэтому областному совету не придется постоянно его дотировать.

Напомним также, что идею подобного проекта в Николаеве озвучивал Вадим Мериков — глава облгосадминистрации 2014-2016 годов, когда мэром Николаева был Юрий Гранатуров.

Тогда Юрий Гранатуров инициировал реализацию проекта «Безопасный город», в рамках которой предусматривалось совместно с ГУ УМВД области создание системы наружного видеонаблюдения.

К этому процессу подключились общественные активисты, среди которых был нынешний начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский.

Они раскритиковали предложенный мэрией проект, заявив, что он затратный, а предложенные камеры слишком дорогие. Также активисты заявили тогда и о нецелесообразности создания собственной оптоволоконной сети, настаивая на решении пользоваться существующими сетями николаевских провайдеров, хотя уже спустя несколько лет Дмитрий Канарский заявил о необходимости создания такой сети.

Подробнее о нарушениях, с которыми проходил процесс установки камер видеонаблюдения под контролем политически и лично заинтересованных общественников, можно прочитать в блоге журналистки Катерины Середы «Как (не) надо делать видеонаблюдение». В частности, актвиисты критиковали разработчика проектно-сметной документации компанию «ПроНет» Вадима Пашкевича, посколькуо тот раньше был депутатом горсовета от Партии регионов. А лругой представитель общественности, Константин Иващенко в итоге стал подрядчиком по установке камер без тендера и без соответствующего договора как директор и учредитель компании «Конус Украина».

Еще в 2017 году и полиция, и прокуратура заявляли о неэффективности работы этих камер, плохом качестве изображения с них, а также отсутствии системы хранения видеозаписей.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что система «Безопасный город», в рамках которой в городе 5 лет назад было установлено 50 камер наружного видеонаблюдения, морально устарела, так как качество камер не соответствует нынешним требованиям.