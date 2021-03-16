Директор антикоррупционного департамента Николаевского горсовета Андрей Ермолаев рассказал, что застройку территории зеленой зоны, расположенной неподалеку от здания автовокзала временно приостановлено.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам Андрея Ермолаева, застройщик выплатил Департаменту жилищно-коммунальных услуг Николаевского горсовета сумму ущерба за спил деревьев для застройки данной территории.

— Сейчас стройка приостановлена. Идет процесс изучения всех документов, которые получены, архитектура выдала градостроительные условия. Самое главное, что бы мы посоветовали этим людям, — надо выходить в публичную плоскость и объяснять, что там будет. Говорят, что там будет АТБ. Там этот парк, можно сказать, неофициальный. Что будет с этим парком? В ЖКХ восстановленную стоимость деревьев, которую они хотят убрать, они оплатили. Знаете, людей это мало интересует — люди хотят, чтобы там был парк. Дело же не в деньгах, которые они заплатили за спил — пусть ЖКХ за эти деньги закупит хороших деревьев, они организуют субботник, позовут людей и высадят в другом месте этот сквер, - сказал Андрей Ермолаев.

Также он отметил, что на сегодняшний день не идет речь о строительстве супермаркета АТБ, поскольку ГАСК выдал разрешение на подготовительные работы, а управление архитектуры горсовета Николаева выдало условия для проектирования.

— Некая стартовая документация была. Начнем с ГАСКа. ГАСК выдал документация не на застройку, а на подготовительные работы. В данном случае подготовительные работы могут включать в себя установку забора и снесение зеленых насаждений. Архитектор выдал градостроительные условия всего лишь для проектирования. О стройке, как таковой, речь пока не идет. В принципе, там был договор с городским советом, который закончился в 2020 году и который продлили не на сессии, а через регистратора. Я считаю, что здесь надо выждать паузу. Люди должны объясниться, что они хотят там построить, - сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, что в субботу, 6 марта, в Николаеве начали устанавливать забор на территории зеленой зоны, расположенной неподалеку от здания автовокзала. Рабочие выкопали отверстия в земле, залили их цементом и установили в них основания будущего забора.

Директор антикоррупционного департамента, депутат Николаевского городского совета Андрей Ермолаев заявил, что на зеленой зоны расположенной неподалеку от здания автовокзала собираются построить супермаркет АТБ.

Кроме этого, главный архитектор Николаева Андрей Цымбал отчитался перед представителями «Национального корпуса» о причинах по которым городские власти одобрили застройку территории зеленой зоны, расположенной неподалеку от здания автовокзала.