Народный депутат Украины, член политсовета партии «Слуга народа» Игорь Нигулевский считает, что «слуги народа» в местных советах должны отказаться от политических договоренностей с представителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В комментарии НикВести Игорь Негулевский сообщил, что его не устраивает, что в Николаевском областном совете должность первого заместителя главы занимает представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко.

— Мне непонятна такая позиция и то, как он может занимать такую должность в связи с событиями (санкции на лидеров ОПЗЖ, - прим.). Мне непонятно за какие, возможно, русские «кровавые» деньги «засыпаются» округа. Это мое оценочное суждение. И, конечно же, я против, чтобы он занимал такую должность.В определенный момент это было частью каких-то политических договоренностей. Сейчас их нужно, конечно, пересмотреть. Я против этого всего и считаю, что не должен он занимать эту должность. И как член высшего политического совета партии «Слуга народа» буду делать все, чтобы такого не было, - заявил Игорь Негулевский.

Напомним, после местных выборов 2020 года «Оппозиционная платформа — За жизнь», вела переговоры с президентской партией «Слуга народа» о формировании руководящего состава Николаевского областного совете, в результате чего обе партии получили должности в президиуме.

По результатам тайного голосования 9 декабря 2020 года «слуга народа» Анна Замазеева была избрана главой Николаевского областного совета. Заняв место в президиуме, она предложила должность своего первого заместителя представителю партии «ОПЗЖ» Владимиру Фроленко.

Однако, в феврале 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел санкции в отношении народных депутатов от «ОПЗЖ» Тараса Козака и Виктора Медведчука. Из-за чего «ОПЗЖ» теперь требуют импичмента Владимира Зеленского.