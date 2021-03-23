Заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владимир Фроленко расхвалил и выступил в защиту главы облгосадминистрации Виталия Кима.

Об этом «оппозиционер» говорил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 19 марта.

Владимир Фроленко похвалил Виталия Кима за то, что тот «не пошел» на манипуляции вокруг установки гигантского флага в Николаеве, а также за диалог с «Оппозиционной платформой - За жизнь» в облсовете, решение передать депутатам функции контроля за коммунальным имуществом и отсутствие коррупции в областной власти.

Комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг решения о благоустройстве сквера «Юных героев» и установи там 70-метрового флага за 27 миллионов, Владимир Фроленко обвинил СМИ в манипуляциях

— СМИ развивают эту информацию сегодня для общества, что это деньги мы выделили на установку флага. Но это не так. Если разобраться в целом в этой ситуации, так как она вызвала большой резонанс, большое обсуждение в обществе, я хотел бы преподнести этот вопрос по-другому. Давайте откатим время чуть-чуть назад, возьмем 2014-й год. Назначают губернатора, которы имеет сегодня свой медиаресурс, и здесь Администрация Президента, допустим, ему говорит, что «Мы на юбилей независимости нашей Украины дарим вам установку флага». Я думаю, что его бы СМИ, которое ему подконтрольно, преподнесло это так бы обществу: флаг это символ нашего государства, мы должны его здесь установить в этом сквере для того, чтобы объединить историю, правильно? Объединить историю, объединить юных героев того времени и героев этого времени. При этом, благоустроим сквер, где сегодня наше общество, наши жители Николаевской области будут гулять. Естественно, будет стоять большой флаг, который будет напоминать символ нашей Украины, независимой Украины. Пусть этот проект даже был бы 50 - 100 миллионов, если бы его преподнесли так СМИ сегодня обществу - я думаю, возражений бы не было, и такой большой дискуссии оно в обществе не вызвало. Главное - как правильно преподнести. Как правильно колыхнуть наше общество, чтобы вызвать большой резонанс. Теперь вернемся в наше время, что произошло в наше время, почему вызвали такое бурное обсуждение и почему СМИ именно преподносило так, что якобы 27 миллионов выделяется именно на установку флага. Но это совсем не так, - сказал Владимир Фроленко.

Отметим, что однажды Владимир Фроленко уже оконфузлся, комментируя историю и излагая свою собственную «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского. Озвученная политиком история полностью противоречила существующим фактам военной хроники и приуменьшала роль героического десанта в освобождении Николаева.

Николаевский «оппозиционер» Владимир Фроленко

Он также высказал мнение о том, что это областная администрация изначально неправильно преподнесла проект по установке флага, инициированный Офисом Президента Украины к 30-летию независимости страны.

— Я понимаю, что в какой-то момент ошибку сделала администрация, руководство нашей администрации. Они неправильно преподнесли. Оно преподносили с самого начала.. Почему и в депутатском корпусе это обсуждалось, что это установка флага будет и якобы этот проект будет стоить 27 миллионов. С самого начала этот проект для реализации предложил Офис Президента, что к юбилею независимости нашей с вами Украины будет установлен флагшток на территории Николаевской области, который будет высотой около 70 метров и который будет виден практически со всего угла нашего Николаева. Такие флаги, хочу заметить, обещают поставить во всех областях, чтоб символизировали нашу независимость. Что произошло здесь и почему так начали бурно обсуждать это и откуда взялось 27 миллионов? 14 миллионов - это то, что там должны дать из государственного бюджета, это подарок президента нашей Николаевской области, 5 миллионов - это те, которые выделили, когда мы начали делать анализ и смотрели, где его поставить, и мы определились, администрация определилась, в этом сквере, они увидели, что сквер нужно облагородить, облагородить сквер, потому что если мы будем ставить один флаг, а сквер будет необлагорожен - ну смысл тогда этого? И вот естественно, выделились эти деньги, чтобы сделать этот сквер. Причем, сделать так, чтобы туда могли приезжать все, гулять там, облагородить его так, чтобы и молодые пары там ходили гуляли, и дети гулять, все будут в этом сквере. И этот сквер будет напоминать наш юбилей, - сказал Владимир Фроленко.

Далее «оппозиционер» принялся рассказывать о том, что причиной критики ОГА со стороны СМИ, названия которых он не озвучил, является то, что Виталий Ким «наступил на хвост» некой структуре, которая «сосала» деньги из бюджета и финансировала эти СМИ. На просьбу ведущего он ответил, что отказывается говорить, что это за структура.

— Есть определенная структура облгосадминистрации, которой на хвост наступил губернатор и сказал что так больше работать вы не будете. Но эта структура до нынешнего времени была подконтрольна бывшим чиновникам ОГА, которые присосались к этой структуре и сосали оттуда бюджетные деньги, бюджетные деньги. Когда бывшие чиновники захотели договориться с губернатором по этой структуре, губернатор сказал нет. Они получили ответ. И тогда бывшие чиновники заняли позицию ожидания, ведь идеальных людей не бывает, каждый человек делает ошибку. И они заняли позицию ожидания. И здесь администрация преподносит, вот 14 миллионов на установку флага. И для того, чтобы взбудоражить общество - нужно СМИ. Некоторые СМИ, которые подконтрольны этим чиновникам, они как раз это все слепили и начали выносить в общество, что вот, как так, администрация тратит деньги, 27 миллионов. Что они хотели этим добиться? Они хотели добиться, чтобы губернатор пошел с ними на договор, чтобы они и дальше могли контролировать эту структуру. Вот что вызвало этот резонанс в обществе, они начали манипулировать сегодня СМИ…, - сказал Владимир Фроленко.

В итоге «оппозиционер» похвалил николаевского губернатора за то, что тот не повелся на манипуляции СМИ.

— А на самом деле, если бы преподнесли, что это символ, что это нужно объединить историю, и в то время, поверьте, оно бы все так и прошло и не вызвало бы резонанса. Но, увы, этим хотели манипулировать, губернатором, и он не пошел на это. И правильно сделал, что он на это не пошел. А ведь в итоге деньги, которые мы выделяли - это на благоустройство этого сквера. Разве это плохо? Я понимаю, мы не можем всех обогреть. Денег у нас в области сегодня не хватает всех удовлетворить. Но все таки давайте возьмем с того, что это было из Офиса президента, подарок 14 миллионов на флаг. Это не наши деньги, не наши, ни областные, ни городские. А мы участвуем в этом, облагораживаем то место, где будет установлен этот флаг, - сказал Владимир Фроленко.

На последнем заседании сессии областного совета, 16 марта, именно депутаты фракции «ОПЗЖ» дали решающие голоса для установки гигантского флага по поручению Офиса Президента, а также для увеличения числа чиновников аппарата Николаевского облсовета.

Владимир Фроленко также похвалил губернатора за то, что тот первым «за долгое время» пришел на заседание фракции «ОПЗЖ».

— Насколько я знаю, так как губернатор присутствовал у нас на фракции утром, он пришел и объяснил, рассказал нашим всем депутатам… Вы знаете, за многое время, когда губернатор пришел на фракцию, это уже плюс. И он депутатам объяснил, что это за деньги, откуда эти деньги. Сегодня Офис президента ведет переговоры с нашим мэром, так же само, с городской властью, чтобы они так же само поучаствовали и выделили около 8 миллионов на благоустройство этого сквера. Чтобы приурочить реконструкцию этого сквера к 30-летию независимости нашей Украины, - сказал Владимир Фроленко.

Во время обсуждения вопрос о передаче областному совету полномочий в сфере контроля и управления коммунальным имуществом, Владимир Фроленко также похвалил «слугу народа» Виталия Кима, отметим, что именно он стал тем главой ОГА, который «за последние 7 лет» занялся этим вопросом и пошел на диалог с депутатским корпусом.

— Нам администрация передает контроль, я хочу сказать, что это такой шаг, опять же вернуться, что за последние 7 лет никто этого не делал из губернаторов, - сказал Владимир Фроленко.

"Слуги народа" Виталий Ким, Анна Замазеева и "оппозиционер" Владимир Фроленко

При этом, сравнивая Виталия Кима с его предшественниками, он заявил, что Вадим Мериков (глава ОГА 2014 - 2016 годов) занимался разрушением памятников и переименовыванием улиц, Алексей Савченко (губернатор 2016 - 2019 годов) заставлял детей «петь гимны», Александр Стадник (2019 - 2020) - потерял 800 миллионов гривен на ремонт дорог, а нынешний губернатор - «пошел на диалог».

— Первый губернатор пришел, который занимался там, ломал историю нашу, да? Разваливал памятники и переименовывал улицы, второй губернатор заставлял детей там петь гимны… Гимн Украины, да. Больше не было у нас проблем, только надо было утром, чтобы дети пели гимн Украины. Третий губернатор, который не сумел освоить 800 миллионов денег на наши местные дороги, которые ушли. Да? Этот губернатор, который сегодня, Виталий Александрович, он пошел на диалог. Пожалуйста, говорит, вы хотите контроль? Берите, я вам передаю контроль, контроль вашего имущества, забирайте, контролируйте. Это один из шагов в том, что сегодня говорит, что нет коррупции там, в администрации нет коррупции. Ребята, вы хотите? Нате, берите, контролируйте. Я вам по чуть-чуть буду спускать полномочия власти, буду спускать на депутатов, берите, забирайте. Это то, что не могла сделать предыдущая глава областного совета, она не могла сделать, потому что ей не отдавали. Потому что там и зарыта в этой системе контроля, да, и системе аренды нашего имущества, как раз и зарыта в целом, на мое мнение, коррупция, - сказал «оппозиционер».

Также во время эфира Владимир Фроленко заявил, что фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» будет настаивать на отчетах структурных подразделений Николаевской облгосадминистрации, но только если ОГА позволит.

— Мы настаиваем, конечно, чтобы заслушать все отчеты департаментов. Все отчеты департаментов. Если на это будет согласна администрация, и она даст нам такую возможность послушать работу и дать оценку департаментам - я думаю, это будет даже плюс для администрации. Они сделают какие-то выводы, что та структура, допустим, работает неправильно, или нужно поменять там кадров, дофинансировать там что-то. Ведь мы не желаем ничего плохого, мы не мешаем работе, - сказал Владимир Фроленко.

Рассказывая о впечатлениях о первых 100 днях работы новоизбранного Николаевского облсовета, Владимир Фроленко рассказал о том, что областная власть слышит депутатов.

— За эти 100 дней депутаты начали притираться друг к другу, это даже заметно со стороны, что сегодня есть диалог. Диалог, несмотря на то, что входят разные политические силы сегодня в областной совет. Это диалог и на комиссиях, это и принятие решений, это сама атмосфера в сессионном зале. Потому что политика не должна присутствовать в областном совете, в сессионном зале. Дискуссии, которые возникают на комиссиях, правильные дискуссии между депутатами. Это хорошо. И то, что сегодня областная власть это слышит, это тоже правильно, - сказал Владимир Фроленко.

Ранее член политсовета «ОПЗЖ» Максим Невенчанный предложил вручить Владимиру Фроленко партбилет «Слуги народа».

При этом, отвечая на обвинения в том, что «ОПЗЖ» в облсовете «слилась с властью», Владимир Фроленко рассказал, что нынешний губернатор - лучших из всех четырех, которые были в Николаевской области за последние 7 лет.

— Нас обвиняли в том, что мы слились с властью, что мы сегодня продались за какие-то хотелки… Начиная за последние 7 лет у нас поменялось 4 глава администрации. Один, который занимался, ломал историю, разрушал памятники, переименовывал улицы… Но больше не было проблем, больше не возникало проблем. Нет, был еще аэропорт, тоже ж их проект, начинался проект, в который сегодня вложены колоссальные деньги областного бюджета по их инициативе, и что-то их подконтрольные СМИ молчали, говорили, что это классный проект. И сегодня он пользы вообще не приносит…Третий губернатор у нас занимался… прозевал деньги, не освоил деньги, можно сказать, которые ушли. Что делает этот губернатор? Ребята, вы хотите контроль? Контроль власти? Пожалуйста, нате, забирайте. Ни один губернатор не предложил за последние 7 лет взять контроль над арендой имущества. Ни один губернатор не предложил этого сегодня. И это позитивное решение. Это видно о том, что губернатор сегодня, у него нет какой-то коррупционной схемы для того, чтобы он это все контролировал: «Все мое, и я должен здесь быть хозяином». Он отдает это все, передает. Во-вторых, он идет на диалог сегодня, и мы как оппозиция… посмотрите, сколько вопросов было снято с комиссий по нашей инициативе, инициативе оппозиционных депутатов, потому что мы видели в решения подвох какой-то или нам не нравились эти решения, они были неправильные. И мы отдавали это на доработку. И заметьте, ни один зам не приходил и не продавливал вопросы, как это было в предыдущей власти. На комиссиях бюджетных приходили замы, и они продавливали эти вопросы. Я уже позитивно отношусь к тому, что этого нет у нас. Никто не давит. Я не говорю о союзе сегодня, ведь оппозиция, у нас есть свои какие-то политические взгляды, у них - свои. Но работа здесь не должна иметь политику. Это не обозначает, что кто-то толкает телегу вверх, толкает, а оппозиция должна бежать с камнями и подлаживать камни под колеса, чтобы эта телега не могла выехать. Нет, мы не должны мешать, у нас должен быть конструктив с властью. И губернатор сегодня, который идет на этот конструктив. Мы сделали замечание по этому вопросу, нам не нравится здесь финансирование, здесь неправильно используются деньги - они отзывают эти вопросы, свои же вопросы администрация с сессии поотзывала, много вопросов. Опять же, благодаря нам, оппозиционным депутатам, они пошли навстречу и не продавливали, - сказал Владимир Фроленко.

Ранее сообщалось, что Владимир Фроленко заявил о неопытности руководителя областной организации партии народного депутата Юрия Загороднего. Он также попросил своего партийного руководителя советоваться с ним, перед тем, как давать комментарии журналистам.

Напомним, ранее Владимир Фроленко похвалил работу «слуги народа», главы областного совета Анны Замазеевой. Отметим, ранее Анна Замазеева на примере своего заместителя Владимира Фроленко заявила, что в Николаевском областном совете «стираются оппозиции и коалиции». На вопрос о том, как может работать в тандеме власть и оппозиция, Владимир Фроленко ответил, что облсовет — не место для политики.

В феврале 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел санкции в отношении народных депутатов от «ОПЗЖ» Тараса Козака и Виктора Медведчука. Из-за чего «ОПЗЖ» теперь требуют импичмента Владимира Зеленского.