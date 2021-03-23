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Член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный считает необходимым отменить решение областной власти о выделении денег на благоустройство сквера и установку гигантского флага за 27 миллионов гривен в Николаеве. По его мнению, эти деньги было бы правильнее направить на медицину и помощь николаецам, которые пострадают из-за локдауна.
Об этом Максим Невечнанный написал в своем Telegram-канале.
Как член политсовета партии «ОПЗЖ» он выступил с инициативой провести собрание фракции партии в Николаевском облсовете для того, чтобы инициировать отмену решения сессии. С соответствующим письмом Максим Невенчанный обратился к главе фракции «ОПЗЖ» в облсовете Андрею Фатьянову.
— Нарастает огромный уровень недовольства и возмущения среди населения Николаева из-за отсутствия койко-мест в Николаевских больницах. Возмущение и недовольство растёт и в связи с началом жестких карантинных ограничений, начинающихся с завтрашнего дня, что значительно усложнит социально-экономическое положение в Николаевской области, - написал Максим Невечнанный.
Он также обратился к главе Николаевской ОГА Виталию Киму и руководителю облсовета Анне Замазеевой с просьбой срочно отменить решение про финансирование установки флага.
— Предлагаю эти средства перенаправить на улучшения условий лечения и на компенсацию убытков жителей Николаевской области, которые возникнут в связи карантинными ограничениями, - заявил политик.
Как известно, на прошлой неделе Николаевский облсовет принял решение о внесении изменений в бюджет области, выделив 5 миллионов гривен на реконструкцию сквера с установкой 70-метрового флага в Николаеве. Общая стоимость проекта - 27 миллионов гривен. Губернатор Виталий Ким заявил, что 14 миллионов гривен будут выделены из государственного бюджета Украины, еще 8 миллионов в рамках софинансирования будут на эти цели выделены из бюджета Николаева.
Как известно, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах. Информацию о заполненности «ковидных» отделений также подтвердили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.
Как известно, с завтрашнего дня, 24 марта и до 4 апреля в Николаеве вступают в силу жесткие карантинные ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.
С 24 марта будет запрещено:
Будут работать при соблюдении строгих норм:
Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.
Предприятия и организации бюджетной сферы, по возможности, переведут на дистанционную работу, если специфика их деятельности это позволит. Александр Сенкевич также посоветовал отправить в отпуск людей.
Частный бизнес также должен по возможности перейти на дистанционную форму работы.
Также городские власти обратятся в областную комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой ослабить ограничения на проведение мероприятий, которые касаются работы органов самоуправления.
В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.
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Член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный считает необходимым отменить решение областной власти о выделении денег на благоустройство сквера и установку гигантского флага за 27 миллионов гривен в Николаеве. По его мнению, эти деньги было бы правильнее направить на медицину и помощь николаецам, которые пострадают из-за локдауна.
Об этом Максим Невечнанный написал в своем Telegram-канале.
Как член политсовета партии «ОПЗЖ» он выступил с инициативой провести собрание фракции партии в Николаевском облсовете для того, чтобы инициировать отмену решения сессии. С соответствующим письмом Максим Невенчанный обратился к главе фракции «ОПЗЖ» в облсовете Андрею Фатьянову.
— Нарастает огромный уровень недовольства и возмущения среди населения Николаева из-за отсутствия койко-мест в Николаевских больницах. Возмущение и недовольство растёт и в связи с началом жестких карантинных ограничений, начинающихся с завтрашнего дня, что значительно усложнит социально-экономическое положение в Николаевской области, - написал Максим Невечнанный.
Он также обратился к главе Николаевской ОГА Виталию Киму и руководителю облсовета Анне Замазеевой с просьбой срочно отменить решение про финансирование установки флага.
— Предлагаю эти средства перенаправить на улучшения условий лечения и на компенсацию убытков жителей Николаевской области, которые возникнут в связи карантинными ограничениями, - заявил политик.
Как известно, на прошлой неделе Николаевский облсовет принял решение о внесении изменений в бюджет области, выделив 5 миллионов гривен на реконструкцию сквера с установкой 70-метрового флага в Николаеве. Общая стоимость проекта - 27 миллионов гривен. Губернатор Виталий Ким заявил, что 14 миллионов гривен будут выделены из государственного бюджета Украины, еще 8 миллионов в рамках софинансирования будут на эти цели выделены из бюджета Николаева.
Как известно, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах. Информацию о заполненности «ковидных» отделений также подтвердили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.
Как известно, с завтрашнего дня, 24 марта и до 4 апреля в Николаеве вступают в силу жесткие карантинные ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.
С 24 марта будет запрещено:
Будут работать при соблюдении строгих норм:
Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.
Предприятия и организации бюджетной сферы, по возможности, переведут на дистанционную работу, если специфика их деятельности это позволит. Александр Сенкевич также посоветовал отправить в отпуск людей.
Частный бизнес также должен по возможности перейти на дистанционную форму работы.
Также городские власти обратятся в областную комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой ослабить ограничения на проведение мероприятий, которые касаются работы органов самоуправления.
В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.