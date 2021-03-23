Член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный считает необходимым отменить решение областной власти о выделении денег на благоустройство сквера и установку гигантского флага за 27 миллионов гривен в Николаеве. По его мнению, эти деньги было бы правильнее направить на медицину и помощь николаецам, которые пострадают из-за локдауна.

Об этом Максим Невечнанный написал в своем Telegram-канале.

Как член политсовета партии «ОПЗЖ» он выступил с инициативой провести собрание фракции партии в Николаевском облсовете для того, чтобы инициировать отмену решения сессии. С соответствующим письмом Максим Невенчанный обратился к главе фракции «ОПЗЖ» в облсовете Андрею Фатьянову.

— Нарастает огромный уровень недовольства и возмущения среди населения Николаева из-за отсутствия койко-мест в Николаевских больницах. Возмущение и недовольство растёт и в связи с началом жестких карантинных ограничений, начинающихся с завтрашнего дня, что значительно усложнит социально-экономическое положение в Николаевской области, - написал Максим Невечнанный.

Он также обратился к главе Николаевской ОГА Виталию Киму и руководителю облсовета Анне Замазеевой с просьбой срочно отменить решение про финансирование установки флага.

— Предлагаю эти средства перенаправить на улучшения условий лечения и на компенсацию убытков жителей Николаевской области, которые возникнут в связи карантинными ограничениями, - заявил политик.

Как известно, на прошлой неделе Николаевский облсовет принял решение о внесении изменений в бюджет области, выделив 5 миллионов гривен на реконструкцию сквера с установкой 70-метрового флага в Николаеве. Общая стоимость проекта - 27 миллионов гривен. Губернатор Виталий Ким заявил, что 14 миллионов гривен будут выделены из государственного бюджета Украины, еще 8 миллионов в рамках софинансирования будут на эти цели выделены из бюджета Николаева.

Как известно, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах. Информацию о заполненности «ковидных» отделений также подтвердили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Как известно, с завтрашнего дня, 24 марта и до 4 апреля в Николаеве вступают в силу жесткие карантинные ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.

С 24 марта будет запрещено:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных на 1 человека);

Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Прием гостей в барах, кафе, ресторанов (разрешается только доставка и работа на вынос).

Будут работать при соблюдении строгих норм:

Общественный транспорт (заполнение только сидячих мест);

Автозаправочные станции (без работы кафе);

Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи;

Фитнес- и спортивные залы также смогут работать по предварительной записи, без групповых занятий;

Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

Предприятия и организации бюджетной сферы, по возможности, переведут на дистанционную работу, если специфика их деятельности это позволит. Александр Сенкевич также посоветовал отправить в отпуск людей.

Частный бизнес также должен по возможности перейти на дистанционную форму работы.

Также городские власти обратятся в областную комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой ослабить ограничения на проведение мероприятий, которые касаются работы органов самоуправления.

В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.