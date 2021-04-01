Юрий Загородний

Лидер Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Юрий Загородний считает, что депутаты Баштанского горсовета должны публично отозвать свои голоса, отданные за утверждение порядка использования красно-черного флага.

Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, на сессии Баштанского горсовета был утвержден Порядок использования красно-черного флага на мероприятиях в городе. Свои голоса отдали, в том числе, и депутаты «ОПЗЖ».

Глава фракции в Баштанском городском совете Александр Горбенко объяснил, зачем их депутаты поддержали принятие Положения об использовании красно-черного флага на территории города.

От имени областной организации партии Юрий Загородний заявил, что подобное решение не соответствует программным целям и задачам партии, а также «Формуле национального успеха» от «ОПЗЖ».

— Непродуманное решение заставляет сделать вывод, что в области крайне большое внимание уделяется внешним атрибутам и прославлению идеологии, не имеющей ничего общего с Конституцией Украины и закрепленными ею государственными символами. Подчеркиваем, что согласно статье 15 Конституции Украины ни одна идеология не может быть признана обязательной и тем более продвигаться наравне с символами Украинского государства за бюджетные средства, — написал депутат.

Юрий Загородний также считает, что национальный флаг Украины, флаги области и города являются достаточными атрибутами национальной и территориальной идентичности.

— Прочие же флаги могут использоваться во время празднования отдельных торжественных дат, как Флаг Победы используется во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Считаем, что депутаты Баштанского городского совета, голосовавшие за использование красно-черного флага во время торжественных мероприятий в городе должны публично отозвать свои голоса, отданные за красно-черный флаг, — резюмировал он.

Напомним, что 2018 году на то время глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил областному совету рассмотреть вопрос об установке красно-черного флага на всех государственных учреждениях области в честь 100-летния со дня боя под Крутами.

Напомним, 16 марта, депутаты фракции «ОПЗЖ» дали решающие голоса для установки гигантского флага по поручению Офиса Президента, а также для увеличения числа чиновников аппарата Николаевского облсовета.

Ранее глава облсовета Анна Замазеева на примере своего заместителя Владимира Фроленко заявила, что в Николаевском областном совете «стираются оппозиции и коалиции». На вопрос о том, как может работать в тандеме власть и оппозиция, Владимир Фроленко ответил, что облсовет — не место для политики.