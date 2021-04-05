В связи с возможными избирательными нарушениями на округе №87 в Ивано-Франковской области во время довыборов в Верховную Раду полиция открыла 17 уголовных производств.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Промежуточные выборы народного депутата Верховной Рады Украины: Ивано-Франковской полиция начала 17 уголовных производств. 12 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 5 касаются избирательного процесса. Всего правоохранители получили 113 сообщений о вероятных нарушениях», - говорится в сообщении Нацполиции, размещенном на сайте.

По информации Нацполиии, чтобы обеспечить правопорядок во время промежуточных выборов народного депутата, полицейские Ивано-Франковской усиленно следили за порядком и оперативно реагировали на все сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Как отмечается в сообщении, всего на линию 102 поступило 113 сообщений. После тщательной проверки полученной от граждан информации полицейские составили 12 административных протоколов, которые в основном касались нарушений изготовления или размещения материалов предвыборной агитации.

«Кроме того, следователи и подразделения дознания начали 17 уголовных производств. 12 из них - непосредственно связанные с нарушением избирательного законодательства, 5 - косвенно связаны с нарушением избирательного процесса», - информирует Нацполиция.

В частности, одно уголовное производство открыто по факту препятствования осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии (часть 3 статьи 157 Уголовного кодекса Украины); 5 - по фактам подкупа избирателей (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Украины), еще одно - по факту использования поддельных документов (часть 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины), 4 - по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (часть 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, в сообщении отмечается, что в период с 2 по 3 апреля полицейские начали шесть уголовных производств по фактам хищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

«В ходе досудебного расследования в указанных уголовных производствах проведены осмотры места происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допрошены свидетели, в том числе, представителя кандидата в народные депутаты, трех членов ОИК №87, 64 членов УИК, в том числе председателей, заместителей и секретарей, восемь полицейских, трех официальных наблюдателей, двух журналистов и директора дома культуры, где размещена ОИК. Также запланирован ряд оперативных мероприятий и следственных действий», - говорится в сообщении.

Также в Нацполиции подчеркивают, что полицейские Ивано-Франковской области тщательно изучают сообщения, в том числе информацию в сети Интернет, о возможных нарушениях избирательного законодательства и после проведения первоочередной проверки предоставляют всем событиям правовую квалификацию.

Как сообщалось, на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.

Гражданская сеть «ОПОРА» потретребовала от Национальной полиции расследовать возможное искажение результатов голосования на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области во время довыборов в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

Кандидат в народные депутаты от партии За будущее Александр Шевченко заявил, что готовит иски в суд о пересчете голосов на избирательном участке и Ивано-Франковской области.

ОПОРА заявила о нарушении прав избирателей на законные и честные выборы на 87 округе.

Премьер-министр Украины 2014 - 2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что выборы на 87 избирательном округе в Ивано-Франковской области - это циничное и безграничное своеволие.