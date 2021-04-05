Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Киеве продолжит усугубляться, может произойти коллапс медицинской системы.

Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко, пишет «Интерфакс-Украина».

— Мы очень близко подошли к ситуации, когда у нас может произойти коллапс медицинской системы, — сообщил он.

Виталий Кличко отметил, что если раньше госпитализировали двух пациентов с коронавирусной инфекцией из десяти, то сейчас в госпитализации нуждаются семь из десяти.

— Если цифры сейчас будут зашкаливать и у нас случится коллапс медицинской системы, у нас не будет другого выхода, кроме как переходить к чрезвычайному положению. Но я хотел бы напомнить, что чрезвычайное положение вводит правительство своим решением, — добавил мэр Киева.

Напомним, учреждения здравоохранения города Николаева, которые лечат пациентов с COVID-19, полностью обеспечены кислородом и медикаментами. При этом не хватает врачей — в «ковидные» бригады привлекают медиков из поликлиник и врачей других специальностей.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах. Позже стало известно, что больных также размещают в столовых в медучреждениях города. Информацию о заполненности «ковидных» отделений также подтвердили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Поскольку в отделениях больниц Николаева, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, закончились места, больных из города будут размещать в фтизиопульмонологическом медицинском центре в селе Надбугское.