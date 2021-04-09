Активиста Сергея Стерненко выпустили из-под стражи. Избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам активист.
Соответствующее решение принял Апелляционный суд Одессы. В приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук, которого тоже суд принял решение освободить из-под стражи.
— Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта, — написал на своей странице в Facebook Сергей Стерненко.
Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.
20 марта, под Офисом президента в Киеве прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты.
Повреждения здания ОП после митинга в поддержку Сергея Стерненко оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.
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Активиста Сергея Стерненко выпустили из-под стражи. Избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам активист.
Соответствующее решение принял Апелляционный суд Одессы. В приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук, которого тоже суд принял решение освободить из-под стражи.
— Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта, — написал на своей странице в Facebook Сергей Стерненко.
Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.
20 марта, под Офисом президента в Киеве прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты.
Повреждения здания ОП после митинга в поддержку Сергея Стерненко оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.