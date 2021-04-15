Вещевой рынок «Колос» в Николаеве продолжает работать несмотря на ограничения, связанные с нахождением региона в «красной» зоне карантина в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Подтверждающую это видеозапись в своем Instagram опубликовала жительница Николаева Валентина Олейник.

— Колос полностью работает. Везде пишут, что выдают интернет-заказы, - написала Валентина Олейник.

На видео из торгового ряда на рынке видно, что открыты практически все киоски - там торгуют одеждой и обувью. Судя по видеозаписи, покупателей там немного.

Отметим, что Николаев находится в «красной» зоне карантина. С 3 апреля решением региональной и городской комиссий по ТЭБ и ЧС был ужесточен карантин. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов. Запрещена также работа ТРЦ, ресторанов (разрешено только на вынос), проведение массовых мероприятий. Это предусматривают также требования государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Напомним, 4 апреля с целью недопущения нарушения требований ограничений «красной» карантинной зоны на рынок «Колос» в Николаеве прибыли представители власти и правоохранительные органы, однако в итоге запретить там торговлю им не удалось.

В январе, когда в стране ввели общенациональный локдаун, торговцы рынка «Колос» в Николаеве тоже вышли на работу. Такая же ситуация наблюдалась и в ноябре во время карантина «выходного дня».

Напомним, ранее в Николаевском зоопарке, несмотря на ограничения «красной зоны», открылось кафе — обещают работать каждый день