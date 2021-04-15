Народный депутат Украины Александр Гайду прокомментировал очередной коррупционный скандал в управлении Госпродпотребслужбы Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

При аграрном комитете ВРУ, в конце марта этого года была создана рабочая группа, которую возглавил народный депутат Александр Гайду.

В связи с многочисленными жалобами от представителей бизнеса и ассоциаций было запланировано начало работы группы 30 марта, о чем нардеп Александр Гайду уведомил Главу ГПСС официальным обращением с просьбой подписать указ о командировке сотрудников Госпродпотребслужбы. Однако руководство ведомства игнорировало любые запросы, тем самым продемонстрировав свое нежелание разобраться в имеющейся информации о фактах противоправных действий работников службы.

Как известно, 13 апреля сотрудниками Национальной полиции и прокуратурой Николаевской области был задержан первый заместитель председателя областного управления Госпродпотребслужбы за вымогательство взятки в размере 2000 долларов США.

В свою очередь, Александр Гайду отметил, что очередной коррупционный скандал является показателем работы Госпродпотребслужбы и ее руководства.

— Очередная взятка среди чиновников Госпродпотребслужбы – ведомства, на деятельность которого поступают постоянные жалобы от бизнеса. Что скрывает руководство Госпродпотребслужбы? Отмечу одну важную деталь, до создания рабочей группы мы неоднократно обращались к Владиславе Магалецкой с требованием изменить подход к формированию кадров и ужесточить критерии подбора кадров в службе, основывая их исключительно на профессиональных качествах кандидатов. Однако, высказанные требования госпожа Магалецкая оставила без внимания, а комментировать работу своих подчиненных она отказалась. Вместо того, чтобы выполнять свои прямые функциональные обязанности, Владислава Магалецкая обратилась в регламентный комитет ВР Украины, жалуясь на действия созданной депутатами рабочей группы. И, как показали недавние события, мы были правы: им всем есть, что скрывать. Стоит отметить, что задержанного чиновника на эту должность рекомендовала лично Владислава Магалецкая! Теперь у рабочей группы есть все основания считать деятельность Владиславы Магалецкой на должности руководителя ведомства неэффективной и требующей кардинальных изменений, — заявил Александр Гайду.

Напомним, Александр Гайду заявил о необходимости проверить государственные предприятия, входящие в состав Академии аграрных наук, перед принятием законопроекта о предоставлении земельных участков.