Водитель такси обнародовал видео инцидента, связанного с конфликтом экс-нардепа Александра Жолобецкого с экипажем патрульной полиции.

Автор сообщения в Facebook Михаил Степанов указал, что был свидетелем происшествия, он указал, что экс-нардеп с супругой находились в состоянии алкогольного опьянения. Михаил Степанов в комментариях к посту утверждает, что в их компании находился бывший заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Болтянский.

Он объяснил, что решил опубликовать видео после того, как Заводский районный суд Николаева оправдал экс-нардепа Александра Жолобецкого в административном деле по факту конфликта с экипажем патрульной полиции.

— Предлагаю вам ознакомиться лишь с фрагментом видео (осторожно, нецензурная лексика) из моего автомобиля, где зафиксирован разговор с моим пассажиром, который находился в компании Жолобецкого. Который кричит: «Саня, проблема», «Саня, стой, мусор за рулем» и другие. Ну а дальше расскажу, как было, — указал Михаил Степнов.

Кратко история, изложенная ним, выглядит так: такси приехало по вызову на улицу Чкалова, 82А, к машине подошли «Жолобецкий, его жена и их знакомый, все они вышли, шатаясь в разные стороны, Жолобецкий и его жена посадили этого человека в мое авто». Максим Степнов утверждает, что пассажир, которого позже он идентифицировал как Александра Болтянского, не мог вспомнить свой адрес. Далее таксист указывает, что Александр Жолобецкий со своей супругой направились в сторону автомобиля Лексус, экс-нардеп сел за руль. После этого Михаил Степнов вызвал патрульную полицию и сказал своему пассажиру, что намерен следовать за Лексусом, чтобы сообщать полиции его местонахождение.

Далее происходящее можно увидеть на видео.

Водитель: Не потерплю, чтобы бывший нардеп Жолобецкий, который понты гоняет, что он патриот, ездит пьяным за рулем на своей машине. Пассажир: Ты п***рас. Ты п***рас по жизни. Водитель: Нет, не надо рассказывать. П***расы — кто пьяные за рулем ездят. Пьяный — убийца за рулем. Пассажир звонит кому-то: Лена, мусор, который со мной едет… останавливайся. Просто останавливайся. Все, стоп, стоп. Саня, стоп, проблема.

Далее автор сообщения указал, что экипаж полиции остановил автомобиль с Жолобецким за рулем в районе Пяти углов.

— После разговора полицейских с водителем, я подошел к работникам полиции и спросил, нужен экипажу для дачи показаний или объяснений? Ребята из патрульной полиции попросили остаться, если есть такая возможность, и рассказали мне, что они сообщили водителю, что ожидают экипаж, который имеет «Драгер». Далее за несколько минут, когда полицейские отошли немножко от автомобиля Лексус, последний резко двинулся вперед и начал убегать. Полицейские поехали за ним, закончилось все это тем, что мы видели в новостях, - указал Максим Степнов.

Отдельно он заявил, что его не приглашали на судебные заседания в качестве свидетеля.

Во время работы в Николаевской ОГА Александр Болтянский фотографировался с автоматом в кабинете

Напомним, вечером, 19 января, в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким. Как сообщило издание «Новости-N», на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля «Лексус» выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в авто и собирается ехать. В итоге автомобиль остановила патрульная полиция, однако водитель отказался пройти тест на алкотестере, после чего произошел конфликт, в результате которого Александра Жолобецкого задержали. В итоге, бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.

Сообщалось, что сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.