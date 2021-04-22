Татьяна Домбровская, глава фракции Слуга народа в Николаевском горсовете

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская обратилась к своим коллегам в депутатском корпусе с предложением завершить все остановленные проекты, начатые предыдущим руководством Департамента энергетики, энергоэффективности и внедрения инноваций.

В комментарии НикВести она заявила, что выступает полную прозрачность процессов в Департаменте энергетики и каждый депутат сможет убедиться в этом лично.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что за реализацию программы «Теплый Николаев» персональную ответственность несет «слуга народа» Татьяна Домбровская.

— Прежде всего, я хотела бы последовательности. Особенно в вопросах, связанных с управлением нашим городом. Вы же видели заявление губернатора на пресс-конференции о том, что мне поручено курировать направление энергоэффективности, и это теперь моя ответственность? Я совсем недолго занимаюсь политикой, может тут принято как-то иначе, не знаю, но я привыкла, что в бизнесе я последовательный и ответственный партнер. Если мне делегировали какой-то фронт работы, я готова эффективно им заниматься и показать результат. Но чтоб приступить к работе, нужно разблокировать финансирование. Если же кто-то не хочет этого делать, логично будет, чтоб этот человек внес альтернативный проект решения о ликвидации департамента. Посмотрим, сколько там будет голосов. Это же не моя какая-то прихоть. Зачем держать целый город в подвешенном состоянии? Будьте последовательны до конца, - заявила Татьяна Домбровская.

Она считает, что начатые ремонтные работы по термосанации и термомодернизации детсадов и школ, реконструкции систем отопления, замены дверей и окон жилых домов нужно завершить уже в текущем году.

— Вопросы энергоэффективности — один из главных приоритетов развития нашего города. Реализация проектов, начатых предыдущим руководством, сейчас остановлена. Финансирование департамента заблокировано. Разве мы имеем право медлить и растягивать этот процесс на годы? Я считаю, что городу нужно завершить начатые ремонтные работы, а если по ходу дела у депутатов будут возникают какие-то вопросы, уверяю вас, что я выступаю за полную прозрачность процессов, департамент будет максимально открыт и каждый депутат сможет лично в этом убедиться. Но сейчас мне хотелось бы видеть последовательную позицию, в первую очередь от партнеров по команде. Если в городе нужно это направление — разблокируйте его. Иначе, зачем мне вверили это в ответственность?, - задается вопросом Татьяна Домбровская.

20 апреля бюджетная комиссия Николаевского горсовета так и не утвердила финансирование для Департамента энергетики на общую сумму в 91 миллион 621 тысячу гривен.

«Слуга народа» Александр Розумный возмутился депутатами, в том числе однопартийцами, которые не разблокировали вопросы энергоэффективности. Он назвал такую позицию политическим балаганом.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе. С другой стороны мэр Николаева Александр Сенкевич выступил за модернизацию департамента вместо его ликвидации.