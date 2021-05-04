Отказ команды Руслана Рябошапки в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США была одной из причин его отставки с должности Генерального прокурора Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что 5 мая в Украине с визитом будут находиться топ-чиновники Государственного департамента США — Энтони Блинкен и Виктория Нуланд.

После этого генпрокурор задался вопросом: «Интересно, как им будет смотреть в глаза и что будет говорить действующий руководитель Офиса Президента, который был частью украинско-американского заговора против сегодняшнего президента США, что едва не обернулось для Украины потерей поддержки ключевого международного партнера?»

Руслан Рябошапка отмечает, что Ермак «продавал» себя Владимиру Зеленскому, как ведущего специалиста в отношениях с США, и все время до победы сегодняшнего президента США Джо Байдена был сторонником администрации Дональда Трампа, неоднократно контактировал с ее представителями и убеждал Владимира Зеленского в будущей победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Экс-генпрокурор подчеркивает, что транскрипт беседы Джулиани и Ермака раскрывает еще одну важную деталь — Ермак обещал организовать проведение расследования в отношении сына Байдена.

— Наша команда в прокуратуре провела аудит всех дел, которые нам достались в наследство и прокуроры не установили никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о возможной причастности к правонарушениям Хантера Байдена, — пишет Руслан Рябошапка.

Он считает, что транскрипт беседы Джулиани-Ермака может свидетельствовать о том, что отказ команды в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США была одной из причин его отставки с должности Генерального прокурора.

По словам Руслана Рябошапки, подтверждением этому может служить мгновенное открытие уголовных производств по факту обнародования разговора Порошенко и Байдена в мае 2020 уже новым генеральным прокурором.

— Последовательность действий российского агента Деркача, который обнародовал разговоры в мае 2020 года, Офиса генпрокурора, что сразу же открыл уголовное производство, и публичные комментарии президента Зеленского на эту тему могут свидетельствовать о согласованности действий в реализации данной комбинации.

И роль руководителя Офиса Президента в этой комбинации, учитывая опубликованный транскрипт беседы Ермака-Джулиани, еще должны исследовать правоохранительные органы, — уверен экс-генпрокурор.

Напомним, Руслан Рябошапка считает, что подозрение Петру Порошенко, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова, является необоснованным.