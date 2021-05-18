Помощник депутата Николаевского городского совета Владислава Чайки, называющий себя опытным политиком с 35-летним стажем, Олег Самсонов, пригрозил смещением с должности главы депутатской комиссии горсовета по вопросам ЖКХ Дмитрия Иванова.

Об этом говорится в открытом письме к Стратегическому совету политической партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» с просьбой предоставить юридическую оценку журналистской деятельности интернет-издания «НикВести». Данное письмо, подписанное юрисконсультом секретариата Николаевской региональной организации «ОПЗЖ», пришло на электронную почту редакции НикВести 15 мая.

— Советую вам помнить, что главой комиссии вы являетесь до тех пор, пока это устраивает лично меня и других жителей нашего славного города. Это я вам говорю ввиду почти 35 лет своей политической работы и общественной деятельности, - сказано в письме.

Олегу Самсонову 51 год, выходит, он начал заниматься политикой с подросткового возраста — с 16-лет.

Отметим, что механизм смещения главы депутатской комиссии прописан в соответствующем Положении, которое можно найти на официальном сайте городского совета. При этом там не прописан механизм смещения председателя комиссии по инициативе помощников или советников депутатов.

— Постоянная комиссия может обратиться в совет с мотивированным предложением о смене председателя постоянной комиссии, если на ее заседании за это проголосовало не менее двух третей от общего состава постоянной комиссии. Предложение подлежит обязательному рассмотрению советом, - сказано в документе.

Также комментируя публикацию на сайте «НикВести» от 13 мая 2021 года с заголовком «Помощника Чайки попросили меньше выступать на депутатской комиссии», он указывает, что никогда еще не слышал, чтоб его просили сократить количество выступлений: «Ни от единого человека такой просьбы я не слышал».

Напомним, что сразу после дня голосования 2 тура выборов мэра Николаева, 23 ноября, Олег Самсонов, будучи доверенным лицом кандидата в мэры Николаева Владислава Чайки, вышел в прямой эфир телеканала NEWSONE вместе с народным депутатом Ильёй Кивой. Сначала Илья Кива заявил о «преступном клане Сенкевича», который собирается украсть победу на выборах, после чего он передал слово Олегу Самсонову и тот снова вспомнил о «преступном клане» и фальсификациях, сказав следующее: «У нас в Николаеве хорошая погода. Господь с нами. Видимо, господину Сенкевичу еще не сообщили, или он находится в болезненном состоянии, я ему лично желаю здоровья. Еще 20 ноября суд принял решение в пользу Чайки о допущенных нарушениях о недопуске наблюдателей. Это дает нам основания полагать, что «преступный клан» изначально готовился к массовым фальсификациям. Речь идет о массовых системных фальсификациях». Сам кандидат в мэры Владислав Чайка даже спустя неделю после выборов продолжал считать себя их победителем: «Мы не проиграли, мы воюем с властями».