Полиция открыла уголовное дело по поводу конфликта вокруг базы отдыха «Волна» в Коблево, который произошел вечером 19 мая.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как сообщалось, недавно малое предприятие «Волна» выиграло суды всех инстанций, в том числе Верховный, отстояв свое право на пользование землей под базой отдыха.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что предметом конфликта является решение спорных вопросов относительно права собственности на указанную базу отдыха.

Для обеспечения безопасности общественного порядка бойцы роты полиции особого назначения, тактико-оперативного реагирования патрульной полиции и сотрудники Управления полиции охраны.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники», в рамках которого полицейские будут проверять законность требований обеих сторон и предоставляемых ими документов.

Ранее сообщалось, что база отдыха ООО «Волна-Прим» с «пропиской» в Одесской области, которая расположена на территории Коблевской ОТГ, проиграла очередной суд. Постановление уже вступило в законную силу.

Также сообщалось, что в начале 2000-х годов ООО «Волна-Прим» внезапно сменило «прописку» с Николаевской на Одесскую область предположительно из-за утерянной документации, которая подтверждала границы района, став с 2007 года объектом, зарегистрированным в Одесской области. При этом также известно, что обслуживают территорию базы ведомства и коммунальные организации, которые относятся к Николаевской области, в том числе и Коблевской ОТГ, но налоги на землю и прочие отчисления многие годы уходили в Одесскую казну.