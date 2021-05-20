Депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Александр Разумный требует, чтобы правоохранители провели расследование ситуации вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы партийной организации.
На сегодняшней сессии Николаевского горсовета Александр Разумный выразил обеспокоенность по поводу попытки рейдерского захвата НТРЗ и отметил, что этим вопросом должны заняться правоохранительные органы.
— Мы видим, как неизвестная и вооруженная группа лиц пытается ворваться на завод и захватить его. Хочу сообщить тех, кто не знает, что события начались еще 26 апреля, когда было совершено нападение на водителя, директора завода, а также была попытка проникновения на предприятие. Уголовное дело зарегистрировано не было. Поэтому, возникает вопрос: почему? Из-за бездействия была вторая попытка захватить завод, уже 19 мая. Какие еще нужны факты чтобы привлечь нарушителей к ответственности? — сказал Александр Разумный.
Кроме того, депутат обратился к Николаевскому городскому голове с тем, чтобы он взял указанный случай под личный контроль.
Ранее народный депутат Украины Александр Гайду, представляющий Николаевскую область в Верховной Раде, обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль ситуацию, что сложилась вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.
Кроме того, он заявил, что сегодня происходят «шокирующие на всю страну действия, связанные с попыткой рейдерского захвата завода НТРЗ».
Как сообщалось, 19 мая группа неизвестных людей в камуфляже без каких-либо документов и законных оснований попыталась проникнуть на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода. Местная охрана не пропустила неизвестных на территорию, и тогда они попытались проникнуть через крышу здания проходной и забор предприятия.
Напомним, 15 мая стало известно, что на 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.
Депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Александр Разумный требует, чтобы правоохранители провели расследование ситуации вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы партийной организации.
На сегодняшней сессии Николаевского горсовета Александр Разумный выразил обеспокоенность по поводу попытки рейдерского захвата НТРЗ и отметил, что этим вопросом должны заняться правоохранительные органы.
— Мы видим, как неизвестная и вооруженная группа лиц пытается ворваться на завод и захватить его. Хочу сообщить тех, кто не знает, что события начались еще 26 апреля, когда было совершено нападение на водителя, директора завода, а также была попытка проникновения на предприятие. Уголовное дело зарегистрировано не было. Поэтому, возникает вопрос: почему? Из-за бездействия была вторая попытка захватить завод, уже 19 мая. Какие еще нужны факты чтобы привлечь нарушителей к ответственности? — сказал Александр Разумный.
Кроме того, депутат обратился к Николаевскому городскому голове с тем, чтобы он взял указанный случай под личный контроль.
Ранее народный депутат Украины Александр Гайду, представляющий Николаевскую область в Верховной Раде, обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль ситуацию, что сложилась вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.
Кроме того, он заявил, что сегодня происходят «шокирующие на всю страну действия, связанные с попыткой рейдерского захвата завода НТРЗ».
Как сообщалось, 19 мая группа неизвестных людей в камуфляже без каких-либо документов и законных оснований попыталась проникнуть на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода. Местная охрана не пропустила неизвестных на территорию, и тогда они попытались проникнуть через крышу здания проходной и забор предприятия.
Напомним, 15 мая стало известно, что на 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.