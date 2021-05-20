Депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Александр Разумный требует, чтобы правоохранители провели расследование ситуации вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партийной организации.

На сегодняшней сессии Николаевского горсовета Александр Разумный выразил обеспокоенность по поводу попытки рейдерского захвата НТРЗ и отметил, что этим вопросом должны заняться правоохранительные органы.

— Мы видим, как неизвестная и вооруженная группа лиц пытается ворваться на завод и захватить его. Хочу сообщить тех, кто не знает, что события начались еще 26 апреля, когда было совершено нападение на водителя, директора завода, а также была попытка проникновения на предприятие. Уголовное дело зарегистрировано не было. Поэтому, возникает вопрос: почему? Из-за бездействия была вторая попытка захватить завод, уже 19 мая. Какие еще нужны факты чтобы привлечь нарушителей к ответственности? — сказал Александр Разумный.

Кроме того, депутат обратился к Николаевскому городскому голове с тем, чтобы он взял указанный случай под личный контроль.

Ранее народный депутат Украины Александр Гайду, представляющий Николаевскую область в Верховной Раде, обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль ситуацию, что сложилась вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.

Кроме того, он заявил, что сегодня происходят «шокирующие на всю страну действия, связанные с попыткой рейдерского захвата завода НТРЗ».

Как сообщалось, 19 мая группа неизвестных людей в камуфляже без каких-либо документов и законных оснований попыталась проникнуть на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода. Местная охрана не пропустила неизвестных на территорию, и тогда они попытались проникнуть через крышу здания проходной и забор предприятия.

Напомним, 15 мая стало известно, что на 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.