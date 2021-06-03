Татьяна Демченко

Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко прокомментировала ситуацию с давлением на главного врача областного центра лечения инфекционных болезней Светлану Федорову и заявила, что это просто отвлечение внимания жителей региона от реальных проблем в системе здравоохранения, особенно, в вопросе борьбы с коронавирусом.

Такое мнение депутат высказала в комментарии НикВести.

Как известно, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения. Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Татьяна Демченко рассказала, что о ситуации узнала из средств массовой информации и негативно относится к подобным действиям со стороны чиновников.

— Мне известно об этой ситуации из средств массовой информации. Я отношусь к этому крайне негативно. Я категорически против безосновательных нападок на главного врача нашей областной инфекционной больницы, депутата областного совета Федоровой. Категорически против. Я расцениваю эти нападки, как отвлечение внимания жителей области от реальных проблем, которые имеют место в области в вопросе борьбы с коронавирусом, - сказала Татьяна Демченко.

Она напомнила, что в этом году уже дважды инициировала рассмотрение на сессии областного совета и заседании профильной комиссии отчета облгосадминистрации о мерах, которые ими принимаются в связи с активным распространением коронавирусной болезни на территории области.

— К сожалению, мои обращения остались без реакции – их никто не рассматривал ни на сессии, ни на комиссии. Я хочу сказать, что успокаивать себя тем, что у нас произошел спад этой болезни не надо. Никто не знает, что нас ждет в будущем – будет ли новая волна коронавируса. Сегодня как никогда актуален вопрос, как будут дальше работать наши областные больницы, целый ряд областных больниц, которые получают или мизер от Национальной службы здоровья, или же вообще ничего не получают, - сказала Татьяна Демченко.

Депутат считает, что на ближайшей сессии депутаты областного совета должны рассмотреть отчет облгосадминистрации по борьбе с коронавирусом,

— Не только по областной больнице, где на очень высоком уровне людей лечили, и очень много хороших слов и хороших отзывов люди высказывали, причем бесплатно, подчеркиваю, лечили в нашей областной «инфекционке». А вторым надо рассмотреть вопрос о функционировании целого ряда наших больниц в связи с их недостаточным финансированием, - отметила она.

Что касается заявлений главы областного совета Анны Замазеевой, то, считает Татьяна Демченко, если чиновница настолько переживает за лечение детей, то почему до сих пор не решен вопрос о работе двух детских санаториев «Дубки» и «Южный».

— Если у председателя областного совета действительно болит голова о детях, которых не приняли, а это надо разобраться, не приняли ли. Так у меня другой вопрос: Если мы так болеем за наших детей, почему же до сих пор не решен вопрос по двум детским санаториям – «Дубки» и «Южный»? Почему они до сих пор не финансируются из областного бюджета? Ведь у нас больше 4 тысяч детей, инфицированных туберкулезом, и больше 5 тысяч детей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Почему мы не видим огромную проблему, а на мизер какой-то делаем ударение. Мне бы очень хотелось услышать ответы на все эти вопросы на сессии областного совета. И принять решение не по одному врачу, Федоровой, а принять решение, которое помогло бы всем людям лечить хвори, - считает Татьяна Демченко.

Татьяна Демченко акцентировала, что Анна Замазеева является представителем коллегиального органа, а потому не может единолично решать подобные вопросы.

— Я не готова сказать, говорила ли она с депутатами профильной комиссии на эту тему, возможно, и общалась. Я не являюсь членом комиссии по вопросам здравоохранения. А к остальным депутатам она, конечно же, не обращалась. Я хочу сделать ударение на том, что глава областного совета является руководителем коллегиального органа. И об этом должны были знать все депутаты. Должна была быть создана рабочая группа, не только из депутатов профильной комиссии, а ввиду такой актуальности и важности вопроса, считаю, что необходимо было привлечь всех желающих депутатов. Думаю, многие бы на это откликнулись. Еще раз подчеркиваю, что она возглавляет коллегиальный орган и единолично ставить такие вопросы и заранее предрекать – то ли выговор, то ли освобождение от должности – это не только не корректно, но и даже не профессионально, - сказала Татьяна Демченко.

Комментируя обвинения в адрес Светланы Федоровой о начислении премий сотрудникам инфекционной больницы, Татьяна Демченко сказала, что подобные выплаты — это нормально, особенно учитывая уровень зарплат медперсонала без этих доплат.

— Я считаю, что это более чем нормально. И стоит более детально посмотреть, как другие некоторые главврачи распорядились этими деньгами. И есть информация, что далеко не во всех больницах было такое справедливое и более-менее равномерное распределение. Слава богу, что у них была возможность их дать. Была огромная проблема с тем, что люди не могли попасть в больницу. Люди были вынуждены обращаться ко многим депутатам, просили помочь в госпитализации. И при всем уважении ко мне, к другим депутатам, не могла Федорова положить даже на пол, даже в коридорах! Было некуда положить. Как же этим людям не дать премиальные? Слава Богу, что дала надбавки, слава Богу, что не разбежались люди от того, что им платили копейки, - сказала Татьяна Демченко.

Ранее сообщалось, что профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала «судилищем» визит главы облсовета Анны Замазеевой и руководителя Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрия Самофалова в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».