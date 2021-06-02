Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала «судилищем» сегодняшний визит главы облсовета Анны Замазеевой и руководителя Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрия Самофалова в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Вот такое судилище ждёт каждого, коллеги, кто будет отстаивать интересы больных, отрасли, заботиться в этих жутких условиях о качестве оказания медицинской помощи, о том, чтобы больные получили бесплатное лечение (а суммы доходят до 50 тыс. в день) за счёт привлечения спонсоров и т.д. Одна из лучших инфекционных больниц Украины, один из лучших руководителей, посмевшая выплачивать 300% надбавки персоналу, за что получила проверки КРУ, а сейчас отстаивает финансирование больницы, отремонтированной, современной, чистой (приглянулась кому-то, видео) и пытается противостоять чьим-то маразматическим решениям, — написала Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская считает, что ситуация вокруг николаевской «инфекционки» показала, что время благодарности врачам в стране прошло.

— Время благодарности прошло. И запомните, что все катаклизмы в нашей стране, хронически не умеющей ценить свои кадры, проходят несколько этапов: шумиха с неразберихой, награждение непричастных, наказание невиновных… Вы только послушайте, на голову не одевается, — возмутилась Ольга Голубовская.

В комментарии под публикацией Ольги Голубовской главврач больницы Светлана Федорова написала, что получала угрозы из-за того, что скандал вокруг инфекционки «дошел до Киева».

— Можно подумать, что это большая тайна — закрытие крупнейшей специализированной больницы области. Какие политики, такие и претензии, чистый совок в голове — молчать и скрывать, чтобы свою несостоятельность не обнародовать. Это их недоработка, нигде в других регионах такого нет, все отстояли свои инфекции, тем более в данное время, — ответила ей Ольга Голубовская.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.