В рамках оптимизации структуры исполнительных органов Николаевского городского совета наибольшее сокращение произойдет в департаменте труда и соцзащиты. Процесс связан не только с изменением структуры мэрии, но и реформой на государственном уровне.

Об этом рассказал вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров, говорится в сюжете телеканала МАРТ.

— Минсоцполитики, работая над новым законом о предоставлении социальных услуг, работает над тем, что будет создана сервисная социальная служба. Она должна быть создана в четырех районах, в Николаевском в том числе. То есть при Николаевском районном совете, куда планировалось перевести всех должностных лиц, и они будут предоставлять только государственную помощь, — сказал он.

В свою очередь городской департамент труда и соцзащиты будет заниматься только городскими программами.

Также до конца года исполком утвердит список услуг, которые будет предоставлять территориальный центр обслуживания граждан бесплатно, а также за определенную плату на дому. В частности, если человек получает 3,5-7 тысяч гривен пенсии, услуги будут предоставляться дифференцированно — стоимость будет рассчитываться по формуле. От 7 тысяч — люди будут оплачивать услугу полностью.

Также терцентры будут работать при содействии общественных организациях. В частности, уже согласился участвовать центр еврейской общины.

— Возможно, мы возьмем какой-то район как пилотный. Они готовы предоставлять услугу и у них есть формульный расчет. И, в принципе, их стоимость обслуживания людей пожилого возраста не является высокой, — добавил вице-мэр.

Отмечается, что в департаменте труда и соцзащиты работает 194 человека, после реструктуризации они будут уволены. Сделать это планируют до 1 января 2022 года.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева,, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.