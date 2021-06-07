Жители Владимировской громады, которая находится в бывшем Казанковском районе Николаевской области, много лет лишены качественной медицинской помощи из-за плохих дорог.

Об этом рассказала сельский голова Павел Довгий на заседании комиссии Николаевского облсовета по вопросам транспорта и инфраструктуры в понедельник, 7 июня, передает корреспондент НикВести.

Через Владимировскую громаду проходит трасса государственного значения Р-81. Территориально Владимировка находится между Снигиревкой и Казанкой. В обоих направлениях дорожное полотно давно пришло в негодность. Из-за глубоких ям практически отсутствует проезжаемость, из-за чего, по словам головы, карета «скорой» добирается в село не меньше трех часов.

Он пришел на заседание с килограммовой стопкой документов и фотографиями участков трассы.

— Владимировская громада находится на севере Николаевской области. Географически она находится в таком месте, что туда практически 30 лет никто не приезжал, ситуацией никто не владеет. Скорая помощь, которая выезжала в село Владимировка, 45 километров, теперь не едет. Раньше скорая помощь ехала 3,5 часа — люди умирали в скорой помощи, женщины рожали в скорой помощи. Сколько я не обращался, смотрите, килограмм документов, я не буду говорить, сколько штук — килограмм, с которыми я обращался и в областной совет, и в областную администрацию, и в районную, когда районы еще существовали. Ответ один — нет средств, умирайте потихоньку сами. Было принято решение, что скорая помощь будет выдвигаться со стороны Березнеговатого. Дорога в таком же состоянии, как и из Казанки. Скорая помощь добирается 1,5 часа по полевым дорогам. Когда были дожди — два часа. А последняя приехала через три часа, потому что скорая помощь обслуживает Березнеговатский район, она ехала из другого населенного пункта, — рассказал Павел Довгий.

По его словам, полгода назад в автомобиле «скорой» помощи из-за тряски и длительности поездки едва не умер маленький ребенок.

— Буквально полгода назад у нас в населенном пункте Владимировка умирал маленький мальчик. И до Снигиревки везли его три часа, потому что он три раза умирал в скорой помощи, в связи с тем, что была вибрация в автомобиле. Слава богу, ребенка довезли до Снигиревки, там есть детская реанимация и его спасли. Вы можете представить, как местное население сейчас просто живет, как оно смотрит на голову территориальной громады, когда такая ситуация, — добавил он.

Также сельский голова рассказал, что в прошлом году громада собрала миллион гривен небюджетных денег на ремонт небольшого участка другого направления — областной дороги «Владимировка — Александровка — Привольное». На эту сумму удалось отремонтировать 2,5 километра. В этом году на нее выделили 3 миллиона из областного бюджета.

— Скажите, 19 километров — щебень и 6 километров — асфальт. Сколько мы отремонтируем этой дороги за 3 миллиона? Хочу обратить ваше внимание, что есть такая громада — Владимировская. Я уже 5 лет сельским головой, и я неоднократно спрашивал у губернаторов. Как только узнал, что поступают деньги на областные дороги, тогда было 350 миллионов, я спросил у Стадника Александра Васильевича: «А мы не опоздали на эти деньги?», он говорит: «Опоздали». Через год было 500 миллионов, я задаю Стаднику тот же вопрос: «А мы не опоздали на 50 миллионов?» — «Опоздали». Ну я задаю и себе вопрос: «Когда же все-таки мы успеем?». Уже почти миллиард, а на Владимировскую громаду попало только 3 миллиона, — сказал он.

Замглавы облсовета Владимир Фроленко отметил, что сумму планируют скорректировать и, при необходимости, выделить дополнительное финансирование. Также, по его словам, будет ремонтироваться мост во Владимировке.

Депутат Михаил Талпа отметил, что поскольку Р-81 — трасса государственного значения, то и средства выделяет государство. Он рассказал, что общался с главой Службы автодорог в Николаевской области. Александр Антощук сообщил, что сейчас проектируется документация по ремонту трассы от Снигиревки до Херсонской области, в дальнейшем возьмутся за участок от Снигиревки до Казанки (через Владимировку), но сейчас на это не хватает финансового ресурса.

В итоге депутаты рекомендовали Службе автодорог на участке «Казанка — Снигиревка» в этом году возобновить проезжаемость, а также решили обратиться к руководству Укравтодора и народным депутатам с просьбой найти средства на ремонт участка.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины планирует в 2021 году потратить на ремонт дорог в Николаевской области 875,9 миллиона гривен. Также САД разыграла два тендера на разработку проектной документации капитального ремонта дороги на участке 30+000 — 63+906 километр с ожидаемой стоимостью работ в 13 миллионов 816 тысяча 434 гривен.

Напомним, мэр Новой Одессы Александр Поляков обратился к депутатам облсовета с просьбой выделить деньги на ремонт дорог в районе. Из-за плохого состояния местных дорог с начала текущего года перевозчики отказались обслуживать десяток сел.

Также в селе Кандыбино Константиновской ОТГ Николаевской области отсутствует транспортное сообщение с областным центром с 2016 года. Перевозчики отказываются обслуживать село и ближние к нему населенные пункты за плохой дороги и малого пассажиропотока.

Напомним, что в Баштанском районе жители десятков сел не могут добраться до райцентра из-за того, что перевозчики отказываются обслуживать маршруты с разбитыми дорогами.