Директор Коммунального предприятия по организации питания в учебных учреждениях Николаева Виктор Васильев пожаловался на кампанию по дискредитации КОПа, чтобы не допустить их в работу с 10 детскими садами, которые находятся на индивидуальном питании.

Об этом речь шла в среду, 9 июня, в ходе заседания сессии горсовета Николаева, - передает корреспондент НикВести.

— Очень много информации вылилось на наше предприятие, особенно с марта по апрель по поводу детских садиков, которые якобы хочет забрать КОП. Если посмотреть тендеры, то их выигрывает ФОП, а нас, практически выгнали из борьбы. Потом мы сами приняли решение не участвовать, есть вопросы, которые нужно улучшить в работе. Выгнали – это постоянное давление, что КОП предоставляет плохую продукцию, плохое качество питания. Мы эти 10 садиков не обслуживали. Нас давили до последнего, было интересно смотреть раскрытие тендерной документации. Даже тендерная документация к ним более легче прописана, чем к нам. Не такая жесткая, — указал Виктор Васильев.

Он добавил, что только городская власть может решить вопрос с качеством питания детей, например, увеличив граничную стоимость или освободив КОП от коммунальных платежей (как в Днепре – прим.), что сэкономит им около 6 миллионов в год.

Прозвучало, что у предприятия нет дорожной карты, в каком направлении двигаться, зато они имеют «предвзятое отношение».

— Решение о том, какое качество питания будем предоставлять ми, либо в каком направлении будет двигаться улучшение этого качества питания, должно принимать не коммунальное предприятие. К нам больше предвзятое отношение. Мы являемся лишь операторами. Сегодня – мы, завтра – другие. Это решение должно исходить из города. Мы не видим дородной карты, в каком направлении двигаться. Должно из бюджета оплачиваться только льготное население – одно решение, оплачиваются с 1 по 4 классы – другое решение… Проблема питания в школах – не проблема коммунального предприятия. Это проблема того, как видят это в городе, — сказал Виктор Васильев.

Он еще раз поднял тему увеличения стоимости питания, указав, что ориентировочная стоимость нового школьного меню, которое представили Елена Зеленская и шеф-повар Евгений Клопотенко, примерно 35 гривен.

— Мы готовы его выполнить, готовы гарантировать качество его выполнения. Решение о выделении денег принимает город, — заключил Виктор Васильев.

До этого Виктор Васильев заявил о строительстве в городе фабрики-кухни.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич склоняется к тому, чтобы перевести детсады и школы с самостоятельной организацией питания в централизованную систему.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила против намерений мэра города Александра Сенкевича перевести 11 детсадов на централизованное детское питание, которое осуществляет коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП).

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц. В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов. Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.