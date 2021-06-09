Экс-депутат Николаевского облсовета Олег Мудрак заявил о беспомощности власти, которая за 4 года, имея готовые экспертизу, проект и заключенный договор с подрядчиком, не отремонтировала аварийное здание гимназии № 2.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге «Непрозорро» в YouTube.

Он напомнил, что в 2017 году фирма «Автограф-Н» проводила техосмотр здания, который показал, что корпуснаходится в аварийном состоянии.

Также он напомнил, что в 2016 году был сделан техотчет о состоянии здания и изготовлена проектно-техническая документация на ремонт. Сумму работ тогда оценили в 58 миллионов гривен.

— На протяжении этих лет денег на реализацию выделено не было и, как мы все понимаем, за это время амортизация здания продолжается и состояние здания так же ухудшается. Проект за это время устарел, в очередной раз деньги были выброшены на ветер. И с весны этого года заговорили, что технический анализ какой-то не такой был, и нужна более углубленная экспертиза, которая тоже стоит денег, достаточно приличных, — отметил Олег Мудрак.

Экс-депутат добавил, что прошло два месяца с конца марта, когда снова заговорили о данной проблеме. И на заседании бюджетной комиссии 4 июня, когда депутаты задали вопросы чиновникам, они так и не получили вразумительного ответа о том, что было сделано.

Он подчеркнул, что в 2016-2017 годах был разработан проект, проведены торги, определен победитель, заключен договор с подрядчиком и на этом все затихло.

— Зазвучал набат в марте. Почему? Потому что во второй гимназии посыпался потолок, который явно показал аварийность здания. Больше 4 лет это никого не волновало на фоне уже имеющейся технической документации и договора. Но как только посыпался потолок, услышали колокол, который тревожно известил о проблеме, которая не решается 4 года, — добавил экс-депутат.

Весной этого года, по мнению Олега Мудрака, активность чиновников и депутатов ограничилась созданием рабочих групп, комиссий и посещениями здания.

— Посоздавали массу комиссий, рабочих групп, начали посещать, осматривать школу. Были там и чиновники, и депутаты, и многие даже выпускники этой школы. Осматривали, принимали решения, но прошло почти два месяца. И хотелось бы узнать сегодня, что же за эти два месяца произошло. Я вам отвечу: ровным счетом ничего. Знаете, что больше всего поразило? Ответ на вопрос, что произошло за два месяца. Это говорит вице-мэр, цитирую: «По состоянию на сегодня проведены следующие работы: создано комиссию по осмотру помещения, принято решение об ограничении доступа в некоторые кабинеты». Важно, наверное, архиважно, было очень сложно. Даже не знаю, как эту задачу удалось решит, — сыронизировал Олег Мудрак.

По его мнению, во время новой экспертизы будут выявлены дополнительные технические проблемы. Это приведет к тому, что старый проект признают устаревшим, деньги спишут, и в итоге будет сделана новая ПТД.

— Это чистая фантасмагория. Что же мы имеем в сухом остатке? Картинка четко показывает — это беспомощность власти и ее примитивизм, неспособность аккумулировать свои силы, средства, организационные способности для решения задачи и устранения аварийности, которая сегодня угрожает вашим детям, моему ребенку, который учится в этой школе. И, собственно говоря, показывает неспособность городской власти решать те или иные проблемы, — резюмировал он.

Напомним, что сегодня на сессии депутаты поддержали изменения в бюджет города, в том числе 300 тысяч решили отдать на экспертизу аварийного корпуса гимназии № 2. Как сообщалось, экспертизу готовы провести две компании.

Ранее планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета настояла на проведении полной экспертизы технического состояния здания аварийной гимназии №2, это нужно, чтобы определить примерные затраты на реконструкцию школы.

Также сообщалось, что учеников и педагогический коллектив, которые занимаются в аварийном корпусе гимназии № 2 Николаева, планируют отселить. Переговоры ведутся с университетом кораблестроения им. Адмирала Макарова.

Напомним, петиция за сохранение Николаевской гимназии №2 в жизнедеятельном состоянии была создана 24 марта, в тот же день под ней поставили подписи больше тысячи горожан. При этом губернатор Виталий Ким пообещал добиться ремонта 2 гимназии в Николаеве.