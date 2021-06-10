Шесть судей Конституционного суда заблокировали деятельность КСУ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в суде.

По данным издания, работу суда блокируют судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

— Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого, - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе КСУ сообщили, что Секретариат не располагает такой информацией, поскольку оно могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

В то же время, глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что кризис в КСУ стихает.

— К сожалению, кризис в Конституционном Суде это, знаете, нету начала и конца этого кризиса. Мы какую-то острую фазу прошли бы, но мы видим все равно сопротивление Тупицкого и его коллег по выполнению законных указов президента, законных требований судов и так далее, - сказал он.

Напомним, глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отдыхал на королевской вилле в Дубае (ОАЭ) после того, как президент Зеленский отстранил его от работы.

Ранее сообщалось, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора, где ему 28 декабря должны были вручить подозрение.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.



