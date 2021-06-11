Сотрудники посольства Великобритании в Киеве надели новую форму сборной Украины по футболу для Евро-2020 после разразившегося скандала из-за надписи «Героям слава» на футболках.

Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Facebook.

— Мы не могли не примерить на себе новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно-признанных границах, включая Крым. Желаем всем командам удачи и пусть победят сильнейшие! — говорится в сообщении.

Ранее в новой форме сборной Украины по футболу сфотографировались сотрудники посольства США в Украине.

— Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно! — говорится в сообщении посольства.

Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом «Героям слава» на воротнике футболки с внутренней стороны. Именно такой вариант ранее утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а потом потребовал убрать надпись.

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает шаги, чтобы оставить надпись «Героям слава», которую ранее УЕФА потребовал убрать с формы национальной сборной.

Хотя ранее форму национальной сборной Украины одобрили в УЕФА, так как она соответствует всем установленным правилами.

Напомним, на экипировке национальной сборной Украины будет нарисована карта Украины, включая оккупированный Крым. Как только начали появляться первые новости про украинскую форму с украинским Крымом — российские чиновники и дипломаты начали высказывать крайне агрессивные идеи и предположения.