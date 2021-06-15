В Николаевской облгосадминистрации заверили, что предприятие «Экотранс», на которое годами жалуются жители микрорайонов Намыв и Лески, временно прекратило работу.

Об этом сказал и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Дмитрий Мац в ходе заседания профильной комиссии Николаевского облсовета, передает корреспондент НикВести.

— «Экотранс» на данный момент не работает. Они начали реконструкцию печей для сжигания шелухи подсолнечника и запустили процедуру оценки влияния на окружающую среду, — сказал Дмитрий Мац.

Также он добавил, что официальной информации по поводу прекращения работы завода нет.

— Мы уверены, что завод не работает, но официальной информации у нас нет на основании чего они проводят реконструкцию. Ответа нет, но сейчас они не работают, — добавил чиновник.

Глава комиссии Алла Ряжских поинтересовалась, есть ли юридическое сопровождения от управления экологии и природных ресурсов ОГА в судебном процессе по делу «Экотранса». На это Дмитрий Мац ответил, что в управлении нет юристов. Также, по его словам, нет возможности привлечь юриста со стороны.

— Мы на календарики 450 тысяч тратим, на магнитики... — сказала Алла Ряжских.

Позже он отметил, что юротдел ОГА неофициально помогает в этом вопросе. После этого глава комиссия пообещала найти финансы на юриста, который сможет официально представлять интересы управления в суде.

— Вы завалите. При всем уважении. Я очень хочу, чтобы обошлось без отобрания разрешения. Я реально хочу, чтобы «Экотранс» стал на модернизацию, ее сделал, мы пожали друг другу руки и мы сказали, что это пример сознательного директора. Просто умничка, мечта, а не директор, — сказала Алла Ряжских.

После этого депутаты решили предоставить рекомендацию главе ОГА и его профильному заму организовать юридическое сопровождение процесса.

Напомним, 25 мая в Николаевском окружном административном суде прошло подготовительное заседание по делу об аннулировании разрешения на работу маслозавода «Экотранс».

На деятельность предприятия неоднократно жаловались жители Заводского района. Они выходили на акции протеста и просили перенести завод за пределы Николаева, так как его выбросы вредят их здоровью. Кроме того, нарушения в работе предприятия фиксировали экоинспекторы.

На стороне обвинения выступает только официальный истец в деле — управление экологии Николаевской облгосадминистрации. Адвокат «Экотранса» отказался от комментариев до окончания судебного процесса. Первое слушание дела по существу назначили на 6 июля.