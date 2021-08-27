Государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле.
Об этом объявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, передает УНН.
— Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и на всей территории США, — сказала Джейн Псаки.
Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, достигло 103. Среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.
Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США готовят ответ террористам.
Джо Байден дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации, которая совершила серию взрывов против американских военных и мирных афганцев.
Несколько взрывов произошли 26 августа рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.
Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.
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Государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле.
Об этом объявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, передает УНН.
— Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и на всей территории США, — сказала Джейн Псаки.
Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, достигло 103. Среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.
Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США готовят ответ террористам.
Джо Байден дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации, которая совершила серию взрывов против американских военных и мирных афганцев.
Несколько взрывов произошли 26 августа рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.
Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.