На сегодняшний день в Николаевской области насчитывается 131 недостроенный объект, где заказчиком работ было управление капстроительства облгосадминистрации. Часть из них уже потеряла актуальность.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ рассказал депутат облсовета, член комиссии по вопросам коммунального имущества и ЖКХ Александр Мосин.

Он подчеркнул, что в области, на самом деле, гораздо больше недостроев. В озвученное им количество входят только объекты УКСа. Стоимость оставшихся работ, согласно проектам, больше 700 миллионов гривен. Однако в эту цифру просчитали без учета подорожания материалов и услуг за годы, пока они простаивали.

Отметим, что управление капитального строительства находится в процессе ликвидации. Вместо него был создан Департамент градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации.

— Это очень острая проблема. Когда начала работать наша комиссия, это был один из первых вопросов, который мы подняли. Мы провели ревизию объектов, где заказчиком было управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации. Мы увидели, что сейчас есть 131 недостроенный объект, заказчиком которых было управление капитального строительства. Это сумма около 700 миллионов, но это без учета корректировки документации. На самом деле, сумма гораздо больше. И этих объектов значительно больше, потому что сейчас говорю только о тех объектах, где заказчиком был УКС. Есть объекты, где заказчиками были коммунальные предприятия и учреждения, ранее существующие районные администрации, сельские и поселковые советы. Поэтому этот список больше, — рассказал Александр Мосин.

Александр Мосин

Депутат добавил, что облсовет разделил все эти объекты по категориям и определяет их приоритетность. По его словам, четыре объекта уже завершены на 100%, но не введены в эксплуатацию. По части недостроев процент готовности завышен. Например, в облгосадминистрации предоставили данные, что хоспис в Баштанке выполнен на 95%, но во время выезда депутатов на место выяснилось, что степень готовности по факту не превышает 60-65%. По данной ситуации уже открыто уголовное дело.

Александр Мосин также рассказал, что часть недостроев «потеряли свою актуальность» и оказались больше никому не нужны — ни ОГА, ни облсовету, ни громадам.

— Часть этих объектов уже потеряли свою актуальность, они уже не нужны. Не нужны Николаевской областной государственной администрации и областному совету. А иногда уже не нужны и территориальным громадам, — сказал он.

На данный момент в облсовете хотят провести инвентаризацию, определить, можно ли списать объекты практически с нулевой готовностью. Также часть планируют выставить на аукцион или отдать громадам при желании последних.

После этого будет разработана программа, в которую войдут только актуальные объекты, работами по которым дальше будут заниматься.

В начале года начальник управления капитального строительства Николаевской ОГА Илья Лукин отчитывался о количестве недостроев в области.

В феврале глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что уволит начальника управления экологии Александра Каражея и руководителя управления капитального строительства Илью Лукина.

В апреле 2020 года на то время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что а 5 лет на строительство объектов социальной сферы Николаевской области из бюджета было потрачено 500 миллионов гривен, однако тех, которые сданы в эксплуатацию — нету.

Одним из самых ярких примеров недостроев в области является бассейн в Баштанке. На реализацию проекта потрачены миллионы гривен субвенции из государственного бюджета, выделенной по инициативе на то время народного депутата Украины Андрея Вадатурского.

Фото Ирины Руденко





Строительство нового водного спортивного комплекса, которое началось около 4 лет назад, остановилось после проведения парламентских выборов в июле.