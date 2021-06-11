Баштанская окружная прокуратура направила иск в Хозяйственный суд Николаевской области о возврате 13,2 миллиона гривен бюджетных средств, которые подрядчик получил авансом за строительство бассейна в городе Баштанка.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

— В нарушение условий договоров подряда, подрядчиком работы по строительству бассейна в установленный срок не выполнены, а предоплата, которая ему была перечислена по условиям договоров, документально не подтверждена и заказчику не возвращена, — сказано в сообщении.

Отмечается, что Баштанская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд из-за «ненадлежащей защиты городским советом интересов государства».

Стоит отметить, что на реализацию проекта потрачено более шести миллионов гривен субвенции из государственного бюджета, выделенной по инициативе на то время народного депутата Украины Андрея Вадатурского.

Напомним, что в Баштанке строительство нового водного спортивного комплекса, которое началось почти 2 года назад, остановилось после проведения парламентских выборов в июле.

Позже Баштанской местной прокуратурой было начато уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств во время строительства бассейна. На сегодняшний день досудебное расследование продолжается.

На то время глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что взял на свой личный контроль строительство плавательного бассейна в Баштанке.