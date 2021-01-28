На Николаевщине 131 объект коммунальной собственности, на строительство и ремонт которых выделялись деньги из областного бюджета, находятся в состоянии «недостроя».

Об этом стало известно сегодня, 28 января, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ николаевского областного совета, пишет НикВести.

В ходе заседания начальник управления капитального строительства Николаевской ОГА Илья Лукин отчитался, что на сегодняшний день для завершения ремонта, строительства и реставрации 131 объекта из областного бюджета необходимо выделить более 539 миллионов гривен.

— Всего у нас 131 объект такой есть. Они накопились за многие годы. По некоторым не завершилось строительство, реставрация, ремонт. На какие-то объекты суммы выделялись в полном размере, на какие-то частично, на какие-то вовсе ничего не выделялось. Общая сумма по недостроенным объектам на сегодняшний день составляет 539 миллионов 1777 тысяч гривен. Решение какие объекты финансировать принимается не мной. Мне подают список объектов, и потом изучается вопрос о том количестве денег, которые на них нужно выделить, насколько объект уже готов. Проблема еще в том, что меняются строительные и пожарные нормы. Некоторые объекты из-за этого нет возможности сдать в эксплуатацию, — заявил чиновники.

В свою очередь депутаты посовещавшись приняли решение поручить управлению капстроительства провести инвентаризацию всех недостроенных объектов и каждую неделю отчитываться по каждому направлению социальной сферы.

Напомним, в апреле 2020 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что а 5 лет на строительство объектов социальной сферы Николаевской области из бюджета было потрачено 500 миллионов гривен, однако тех, которые сданы в эксплуатацию — нету.