За 5 лет на строительство объектов социальной сферы Николаевской области из бюджета было потрачено 500 миллионов гривен, однако тех, которые сданы в эксплуатацию — нету.

Об этом заявила глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, пишут НикВести.

— Социальные учреждения облсовета: больницы, детдомы, шахматный клуб и другие, строительство которых начиналось в течение пяти лет, — мы хотим, чтобы они была закончены. Я хочу обратиться к депутатам. Вы знаете, что на сегодняшний день, фактически, за пять лет мы потратили на строительство полмиллиарда гривен, с софинансирование районных бюджетов и ОТГ. Эта сумма достигла 500 миллионов гривен. Это средства, которые направляются на строительство, через УКС (Управление капитального строительства, - прим.), через КП «Дирекция капитального строительства и реконструкции». Вы понимаете что нам 31 октября отчитываться перед своими избирателями. Какие объекты, мы можем сказать, что сегодня работают для людей? Наша функция сегодня сводится к одному: мы разбираемся как получить тому или иному подрядчику получить деньги. Мы должны поставить конкретные строки, когда мы сможем открыть данные услуги для людей. Это нормальные вещи, которые должны действовать, - сказала Виктория Москаленко.

Также она отметила о необходимости завершить подрядным организациям все начатые ими объекты строительства в области.

— У меня нет никаких личных претензий к Лукину (начальник управления капитального строительства Николаевской ОГА Илья Лукин, - прим.), к «Антарес-Буду» и к другим подрядчикам. Вы мне не конкуренты, таким бизнесом я не занимаюсь. Я хочу, чтобы вы просто закончили свою работу. Но у нас сегодня гематология, ремонт крыш, ремонт подвала в областной больнице. Еще очень много таких учреждений — мы не знаем когда они будут закончены. Мы не знаем сколько на них нужно средств. Полмиллиарда мы тратим на строительство. Вы знаете хотя бы один объект, который мы открыли? Его нет сегодня. По 12 амбулаториям. На Погорелово — не закончено, Нечаянская амбулатория — закрыта, - добавила Виктория Москаленко.

Напомним, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Коваленко утвердил список объектов по реализации в Николаевской области проекта президента Украины Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов.