После анализа работы николаевских школ и результатов Внешнего независимого оценивания, мэрия может применить санкции в отношении их руководства — директоров и завучей.

Об этом рассказал заместитель Николаевского городского головы по гуманитарным вопросам Анатолий Петров на брифинге в пятницу, 3 сентября, пишут НикВести.

— Мы сегодня проводим детальный анализ абсолютно всего, что у нас происходит в учреждениях образования. И могу сказать, что после 11, после Дня города, мы проведем совещание с директорами, заместителями по учебно-воспитательной работе, с центром профессионального развития педагогических работников, при участии городского головы и проанализируем, почему именно такое состояние в учреждениях образования, — сказал Анатолий Петров.

Он добавил, что около 35-40% выпускников показали хорошие и высокие результаты ВНО — от 160-200 баллов. Однако есть и те, кто сдал тесты на начальном уровне, значительно ухудшив общую статистику.

Анатолий Петров

Отвечая на вопрос журналистов, видит ли он вину начальницы гороно Анны Лычко в том, что Николаев ежегодно попадает в список аутсайдеров по результатам ВНО, он заявил, что по его мнению вина лежит на директорах школ и заместителях по учебно-воспитательной работе.

— В первую очередь, вину, это моя субъективная точка зрения, я возлагаю на руководителей учреждений образования. В соответствии с законодательством, учреждения образования у нас автономны, которые имеют право учебных предметов, сами формируют школьный компонент, то есть инвариантную составляющую учебного плана, сами выбирают курсы, предметы, которые включаются инвариативно. И директора, и заместители директоров с учебно-воспитательной работы несут первоочередную ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса и результаты работы всех учреждений образования. Поэтому, в первую очередь, я возлагаю ответственность на руководящий состав учреждений образования и только потом на управление. Поймите правильно, в управлении образования к функционалу относится осуществление контроля за хозяйственной деятельностью, методической работой и учебно-воспитательной работой всех учреждений. Их в городе очень много. В управлении образования фактически работает 20 специалистов. В учреждениях образования работает от 60 до 120 работников, — сказал он.

Вице-мэр добавил, что после анализа будет приниматься решение в отношении руководителей школ, выпускники которых показали наихудшие результаты — школы № 61, 17, 24, 45, 23, 31, 14, 7.

Анализировать работу будут по таким критериям, как: организация учебной работы, система преподавания предметов, результативность, соответствие годовых, семестровых ВНО, государственная итоговая аттестация.

— Управленческое решение должно быть взвешенным. После глубокого анализа будем принимать решения. Возможно, радикальные, — резюмировал вице-мэр.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года. Однако при этом две николаевские гимназии — № 2 и № 3 попали в список 200 школ Украины, показавших лучшие результаты Внешнего независимого оценивания.

После этого директоров школ соберут на расширенное совещание из-за того, что Николаев оказался на последнем месте по результатам Внешнего независимого оценивания.

Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко проанализировала результаты николаевских школьников на ВНО в этом году и пришла к выводу, что многие подростки показали посредственный результат на экзамене, потому что не видят смысла продолжать обучение в университетах.