Главы Николаевской, Одесской и Херсонской облгосадмиистраций приняли решение обратиться в Министерство образования и науки Украины из-за низких результатов Внешнего независимого оценивания.

Об этом глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил у себя на странице в Facebook.

— Обсудили вопрос низкого уровня ВНО. Это тоже общая проблема для всех трех регионов. Решили проработать этот вопрос комплексно, на разных уровнях. Будем проводить совместную рабочую встречу, на которую пригласим министра образования, руководителей департаментов, педагогов. Соберем все предложения и совместно будем обращаться в профильное министерство и Кабмин, — указал Виталий Ким.

Также чиновники заявили, что нужно внедрять региональный государственный заказ в вузах на определенные специальности.

— Очевидно, что такая ситуация сложилась за многие годы, а подход «когда место идет за студентом» не работает в нашем случае. Чтобы решить этот вопрос нам необходимо делать региональный государственный заказ, это мы договорились совместно реализовывать. Это даст нам переходный период и будет стимулировать молодежь учиться, — пояснил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года. Однако при этом две николаевские гимназии — № 2 и № 3 попали в список 200 школ Украины, показавших лучшие результаты Внешнего независимого оценивания.

Директоров школ хотят собрать на расширенное совещание из-за того, что Николаев оказался на последнем месте по результатам Внешнего независимого оценивания.