Депутаты Николаевского горсовета сегодня, 9 сентября, проголосовали за присвоение звания «Почетного гражданина Николаева» гендиректору компании «Нибулон» Алексею Вадатурскому.

Решение поддержали 37 депутатов, 1 — не голосовал, сообщает корреспондент НикВести.

Голосование депутатов

Отметим, городской голова Николаева Александр Сенкевич вопрос о присвоении звания Алексею Вадатурскому ставил на голосование дважды, поскольку первый раз у него не сработала кнопка для голосования.

Депутаты также проголосовали за назначение ежемесячных выплат обладателям звания «Почетный гражданин Николаева» в размере 50% от прожиточного минимума. «За» проголосовали 34 депутата.

Решение приняли с изменениями. Глава фракции партии «Европейская солидарность» Елена Киселева настаивала на том, что выплаты должны осуществляться, начиная с декабря текущего года, а не с июня, как как сказано в тексте решения.

В итоге, городской голова внес изменения в проект решения, согласно которому перечень выплат будет предварительно согласовываться «бюджетной» комиссией горсовета.

Отметим, вчера, 8 сентября, Алексею Вадатурскому исполнилось 74 года. Звание «Почетный гражданин Николаева» ему присвоили за:

— За весомый личный вклад в развитие города Николаева, инженерно-транспортной инфраструктуры города, укрепление потенциала агропромышленного комплекса, выдающиеся заслуги в сфере социально-экономического развития города Николаева и благотворительной деятельности, вклад в развитие инфраструктуры внутренних водных путей и возрождения судостроения, системное развитие речных перевозок и активное строительство флота речных перевозок, привлечения инвестиций в экономику города и Украины в целом, — говорилось в проекте решения.

Ранее сообщалось, что генеральный директор и основной владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вошел в составленный журналом Forbes рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины с капиталом в 430 миллионов долларов.