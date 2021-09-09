Депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиція» Дмитрий Сичко предложил в текущем году каждой школе выделить от 50 до 100 тысяч гривен, а также поручить управлению образования горсовета и муниципальному совету разработать систему показателей эффективности в сфере образования.

Такое предложение прозвучало в четверг, 9 сентября, в ходе сессии горсовета Николаева, передают НикВести.

Депутат вышел к трибуне, чтобы прокомментировать обсуждаемую в городе новость о том, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года. Дмитрий Сичко такую систему оценивания назвал ошибочной.

— Это большая погрешность, поскольку не учтены много факторов. Например, количество детей в каждой школе. Есть школы с 1300-1500, а есть с 200, из-за этого проценты ВНО «будут играть». Есть школы с инклюзивным образованием, мы должны понимать, что дети с особенными потребностями понижают рейтинг школы. Это не говорит о том, что преподаватели в этих школах плохо работают. Также не учтено то, что у нас есть школы более богатые и менее богатые. Есть родители, которые имеют деньги, а есть родители без денег. Когда родители с деньгами заказывают репетиторов, то иногда это ВНО становится соревнованием кошельков родителей. Родители нанимают репетиторов, выигрывают, а родители, которые не могут себе это позволить, тогда говорим об уменьшении рейтинга ВНО. Все это влияет на рейтинг школы. Это не показатель того, хорошо или плохо работают учителя, — пояснил Дмитрий Сичко.

Отдельно он обратил внимание, что в Николаеве есть дети, которые после 9 или 11 классов не планировали сдавать ВНО, как следствие не готовились к нему, но прошли оценивание «под давлением учителей».

— Это небольшой процент, но они есть. Не готовились и показали низкий результат. Это влияет на рейтинг той или иной школы, — отметил Дмитрий Сичко.

Далее он признал, что низкий показатель все-таки говорит о проблемах в образовательной отрасли города.

— Образование зависит от трех основных факторов. Материально-техническая база. Далее образовательный фактор — преподавание. Еще есть мотивационный фактор. Материально-техническая база и финансирование — наша с вами, депутатов, проблема. Этот вопрос мы должны решить, — сказал Дмитрий Сичко и предложил выделить деньги каждой школе, чтобы «поддержать штаны и закрыть дыры».

По необходимости объективного оценивания эффективности образовательного процесса прозвучало следующее:

— Чтобы мы могли оценивать рейтинг школ не по уровню ВНО, а по объективным факторам. Эти показатели эффективности должны быть не только для школ и учителей, а и для управления образования. Управление образования занимается организацией и администрированием, поэтому мы должны оценивать не только педагогические коллективы, а и управление образования. Прошу эту систему оценивания представить на сессии или на бюджетной комиссии, гуманитарной комиссии. Мы должны понимать, как будем двигаться в ближайшие 3-4 года, как образование выведем с предпоследнего места.

Напомним, две николаевские гимназии — № 2 и № 3 попали в список 200 школ Украины, показавших лучшие результаты Внешнего независимого оценивания.

Директоров школ хотят собрать на расширенное совещание из-за того, что Николаев оказался на последнем месте по результатам Внешнего независимого оценивания.

До этого директор департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Алла Велиховская назвала предварительные результаты внешнего независимого оценивания неутешительными.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что отмена обязательного ВНО по украинской литературе несет риски для развития украинского языка.