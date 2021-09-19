В темное время суток 44% николаевцев не ощущают себя в безопасности, когда идут одни в районах города, где они проживают.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Из этого числа опрошенных горожан 27% чувствуют себя «скорее в опасности» и 17% чувствуют себя «полностью в опасности».

Чувствуют себя «полностью в безопасности» — 23% горожан, «скорее в безопасности» — 27% и 7% горожан не смогли ответить на вопрос интервьюеров.

Отметим, согласно сравнительному графику опросов, проведенных с 2015 года по 2021, количество горожан, чувствующих себя в безопасности на улицах Николаева выросло.

Опрос проводился с 12 мая по 3 июня 2021 года при личном общении с респондентами на дому. Выборка респондентов состоит из постоянных жителей Николаева возрастом от 18 лет и старше. Всего было опрошено 800 николаевцев, проживающих в разных районах города.

Статистическая погрешность для каждого из городов, где проводился опрос составляет +-3,5%.

Напомним, Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.

Ранее также сообщалось, что действия городского головы Николаева Александра Сенкевича полностью одобряют 14% горожан, городского совета — 7%, исполнительного комитета — 8%.

Опрос также показал, что почти четверть жителей Николаева отметили, что материальное положение их семьи сильно ухудшилось за прошедший год.

Кроме того, 47% жителей Николаева поддерживают вступление в Европейский Союз, а 27% — тепло относятся к России.