Действия городского головы Николаева Александра Сенкевича полностью одобряют 14% горожан, городского совета — 7%, исполнительного комитета — 8%.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
«Скорее одобряют»:
«Скорее не одобряют»:
«Совсем не одобряют»:
«Сложно ответить»:
Опрос проводился с 12 мая по 3 июня 2021 года при личном общении с респондентами на дому. Выборка респондентов состоит из постоянных жителей Николаева возрастом от 18 лет и старше. Всего было опрошено 800 николаевцев, проживающих в разных районах города.
Статистическая погрешность для каждого из городов, где проводился опрос составляет +-3,5%.
Напомним, Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.
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Действия городского головы Николаева Александра Сенкевича полностью одобряют 14% горожан, городского совета — 7%, исполнительного комитета — 8%.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
«Скорее одобряют»:
«Скорее не одобряют»:
«Совсем не одобряют»:
«Сложно ответить»:
Опрос проводился с 12 мая по 3 июня 2021 года при личном общении с респондентами на дому. Выборка респондентов состоит из постоянных жителей Николаева возрастом от 18 лет и старше. Всего было опрошено 800 николаевцев, проживающих в разных районах города.
Статистическая погрешность для каждого из городов, где проводился опрос составляет +-3,5%.
Напомним, Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.