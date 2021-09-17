Действия городского головы Николаева Александра Сенкевича полностью одобряют 14% горожан, городского совета — 7%, исполнительного комитета — 8%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

«Скорее одобряют»:

Городской голова — 32% николаевцев;

Городской совет —29%;

Исполнительный комитет — 27%.

«Скорее не одобряют»:

Городской голова — 23% николаевцев;

Городской совет — 23%;

Исполнительный комитет — 23%.

«Совсем не одобряют»:

Городской голова — 23% николаевцев;

Городской совет —21%;

Исполнительный комитет —20%.

«Сложно ответить»:

Городской голова — 7% николаевцев;

Городской совет —20;

Исполнительный комитет — 22%.

Опрос проводился с 12 мая по 3 июня 2021 года при личном общении с респондентами на дому. Выборка респондентов состоит из постоянных жителей Николаева возрастом от 18 лет и старше. Всего было опрошено 800 николаевцев, проживающих в разных районах города.

Статистическая погрешность для каждого из городов, где проводился опрос составляет +-3,5%.

Напомним, Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.